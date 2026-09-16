Второй контейнеровоз китайской Sea Legend прошел по Севморпути

Второй контейнеровоз китайской линии Sea Legend — Riyadh Mukaab — прошел Севморпутем и достиг 16 сентября Феликстоу (Великобритания), следует из данных MarineTraffic. 9 сентября в Тиспорт прибыл первый контейнеровоз — Dubai Tower, везший груз энергооборудования и батарей, а 8 сентября, согласно MarineTraffic, из Нинбо вышел третий — Athens Odeon. Маршрут Riyadh Mukaab занял 22 дня, включая день отправки и прибытия. Всего китайская линия планирует восемь транзитных рейсов по СМП семью судами вместимостью от 1568 до 4890 TEU, последний должен состояться 3 октября.

Riyadh Mukaab до отплытия из Нинбо зашел за грузом в порты основных производственных регионов Китая — Наньша, Фучжоу и Шанхай. В Китай он вернется южным маршрутом — через Танжер и Суэцкий канал. Загрузка Riyadh Mukaab неизвестна, Dubai Tower при вместимости 1740 TEU вез 1370 TEU. «Голос Сямыня» сообщал о погрузке на борт Riyadh Mukaab 40-тонных контейнеризированных аккумуляторов. В Наньше, передавал гуандунский портал South, грузили преимущественно автокомпоненты и изделия легкой промышленности. Автокомпоненты — одна из популярных категорий грузов на СМП.

В конце августа Xin Xin Hai 1, судно китайской NewNew Shipping, выгрузило в Мурманске 500 контейнеров с автокомпонентами и загрузилось калием на Мурманском балкерном терминале (МБТ). В «Портовом альянсе» (управляет ММТП и МБТ) “Ъ” сообщили, что готовы инвестировать в контейнерную площадку или отработку любого другого груза при наличии объемов и стабильного грузопотока.

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