Батареи подключают Арктику

Контейнерные операторы из стран Азии увеличивают перевозки по Севморпути (СМП). Второй контейнеровоз китайской Sea Legend, запустившей регулярные летние рейсы по СМП, достиг британского порта Феликстоу, а третий — вышел из Нинбо. Китайские компании везут в Европу энергооборудование, в том числе массивные вмонтированные в контейнеры литийионные аккумуляторы, которые становятся все более популярным морским грузом. Однако рентабельность маршрутов и обратная загрузка остаются под вопросом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По данным MarineTraffic, второй контейнеровоз китайской линии Sea Legend — Riyadh Mukaab — прошел Севморпутем и достиг 16 сентября Феликстоу (Великобритания). 9 сентября в Тиспорт прибыл первый контейнеровоз — Dubai Tower, везший груз энергооборудования и батарей, а 8 сентября, согласно MarineTraffic, из Нинбо вышел третий — Athens Odeon. Маршрут Riyadh Mukaab занял 22 дня, включая день отправки и прибытия.

Всего китайская линия планирует восемь транзитных рейсов по СМП семью судами вместимостью от 1568 до 4890 TEU, последний должен состояться 3 октября.

Riyadh Mukaab до отплытия из Нинбо зашел за грузом в порты основных производственных регионов Китая — Наньша, Фучжоу и Шанхай. В Китай он вернется южным маршрутом — через Танжер и Суэцкий канал. Загрузка Riyadh Mukaab неизвестна, Dubai Tower при вместимости 1740 TEU вез 1370 TEU. «Голос Сямыня» сообщал о погрузке на борт Riyadh Mukaab 40-тонных контейнеризированных аккумуляторов. В Наньше, передавал гуандунский портал South, грузили преимущественно автокомпоненты и изделия легкой промышленности. Автокомпоненты — одна из популярных категорий грузов на СМП. В конце августа Xin Xin Hai 1, судно китайской NewNew Shipping, выгрузило в Мурманске 500 контейнеров с автокомпонентами и загрузилось калием на Мурманском балкерном терминале (МБТ). В «Портовом альянсе» (управляет ММТП и МБТ) “Ъ” сообщили, что готовы инвестировать в контейнерную площадку или отработку любого другого груза при наличии объемов и стабильного грузопотока.

В 2025 году принадлежащий Sea Legend контейнеровоз Istanbul Bridge, осуществивший транзит Нинбо—Феликстоу за 21 день, вез преимущественно энергооборудование: фотоэлектрические панели, литиевые батареи и системы накопления энергии (СНЭ). Контейнеризированные СНЭ — 20–45-тонные литийионные аккумуляторы, которые встроены в специализированный контейнер и не извлекаются без его полного демонтажа,— набирают все большую популярность в морских перевозках. Это опасный груз девятого класса по стандартам ООН, одна из наиболее быстрорастущих категорий опасных грузов по объему морских перевозок. Его, хотя он и контейнеризированный, пока не возят железной дорогой через Россию или Казахстан и рекомендуют отправлять морем.

Китайская EVE Energy, отправлявшая на Dubai Tower со своих фабрик в Хуэйчжоу (Гуандун) и Цзинмэне (Хубэй) батареи в филиалы в Германии и Венгрии, отмечала как преимущества СМП, помимо сокращения транзитного времени на 50% и обхода турбулентных южных вод, стабильные температуры летней арктической навигации — около –3–10 C. Это позволяет предотвратить термическую деградацию высококачественных термочувствительных литиевых батарей при дальнемагистральных океанских перевозках, сообщала компания.

Феликстоу достиг и тестовый южнокорейский рейс: контейнеровоз PanStar Acro, вышедший 22 августа из Пусана, прибыл в порт 12 сентября, путь занял 21 день. В отличие от китайской линии, запустившей регулярные летние маршруты по расписанию, южнокорейская перевозка изначально задумывалась как тестовая: в апреле был проведен тендер на определение ее оператора, выбранная в итоге компания PanStar специально для нее приобрела судно, доработала и получила полярный сертификат. Корейское судно шло недозагруженным: при вместимости 2758 TEU загрузка составила 837 TEU (химическая продукция, автокомпоненты, подержанные автомобили и пустые контейнеры).

Вопрос обратной загрузки беспокоит корейскую сторону.

Как говорил на ВЭФ председатель Корейско-российского делового совета Пак Чжон Хо, для того чтобы пилотный рейс превратился в регулярный маршрут, необходимы «обратный грузопоток из Мурманска и портов Арктической зоны в Пусан с дальнейшим транзитом на рынки Китая, Японии, Азии», предсказуемость расписания, круглогодичность и «понятный механизм расчетов в несанкционных банках».

Как сообщил Bloomberg 16 сентября, с 2027 года PanStar планирует расширить масштабы контейнерных перевозок по СМП. Южнокорейская компания, передает агентство, рассчитывает, что ее сезонный сервис, ориентированный на перевозку дорогостоящих грузов, сможет составить конкуренцию более крупным китайским операторам.

Наталья Скорлыгина