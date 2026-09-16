Бывшему главе Службы госбезопасности Грузии дали 13 лет по делу о взятках
Тбилисский городской суд приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего главу Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Григола Лилуашвили. Его признали виновным по делу о взятках и покровительстве мошенническим колл-центрам. Об этом сообщает телеканал «Рустави-2».
По версии следствия, Григол Лилуашвили получал взятки от бизнесменов за лоббирование проектов. Он также помогал одному из сотрудников мэрии Тбилиси, который брал откаты за оформление договоров, установил суд. Прокуратура оценила общую сумму полученных за последние несколько лет взяток в $3 млн. Бывший чиновник вину не признал.
Григол Лилуашвили занял должность первого заместителя главы СГБ в январе 2019 года и возглавил службу в октябре того же года. Его задержали в декабре 2025 года. В мае суд в Тбилиси арестовал бывшего заместителя СГБ Левана Ахобадзе по делу о получении взятки.
По версии следствия, речь шла о двух отдельных платежах: $1 млн от турецкого инвестора и 1,5 млн лари от грузинского бизнесмена. Таким образом, обвинение связывало получение денег не с одним эпизодом, а с обращениями нескольких предпринимателей к руководителю Службы государственной безопасности Грузии.
Дело Левана Ахобадзе оказалось связано с расследованием в отношении Лилуашвили через показания сторон: по данным «Ъ», Лилуашвили рассказал следствию о действиях бывшего заместителя после того, как тот якобы дал показания о получении своим начальником взятки в $1 млн от турецкого бизнесмена.
До задержания Лилуашвили в декабре 2025 года, в октябре того же года, Генпрокуратура Грузии сообщала об обысках в его доме в рамках расследования против бывших высокопоставленных чиновников.