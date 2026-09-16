Бывшему главе Службы госбезопасности Грузии дали 13 лет по делу о взятках

Тбилисский городской суд приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего главу Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Григола Лилуашвили. Его признали виновным по делу о взятках и покровительстве мошенническим колл-центрам. Об этом сообщает телеканал «Рустави-2».

По версии следствия, Григол Лилуашвили получал взятки от бизнесменов за лоббирование проектов. Он также помогал одному из сотрудников мэрии Тбилиси, который брал откаты за оформление договоров, установил суд. Прокуратура оценила общую сумму полученных за последние несколько лет взяток в $3 млн. Бывший чиновник вину не признал.

Григол Лилуашвили занял должность первого заместителя главы СГБ в январе 2019 года и возглавил службу в октябре того же года. Его задержали в декабре 2025 года. В мае суд в Тбилиси арестовал бывшего заместителя СГБ Левана Ахобадзе по делу о получении взятки.