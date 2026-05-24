Замглавы Службы госбезопасности Грузии арестован за взятку от российского предпринимателя

Тбилисский городской суд арестовал бывшего заместителя Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии генерал-майора Левана Ахобадзе на два месяца по делу о получении крупной взятки от российского предпринимателя. Об этом сообщило Interpressnews.

По данным следствия, в апреле 2024 года господину Ахобадзе стало известно, что россиянин, желавший переехать на ПМЖ в Грузию, попытался пронести через погранично-таможенный КПП «Казбеги» 40 млн руб. (1,164 млн лари, $437 тыс. по курсу Нацбанка Грузии на 2024 год), не задекларировав сумму. В законодательстве Грузии за такое нарушение предусмотрен штраф 10% от незадекларированной суммы либо полное изъятие денег в пользу государственного бюджета. У гражданина РФ деньги изъяли, и Служба доходов Грузии отказалась возвращать их, несмотря на готовность россиянина уплатить штраф.

Тогда с предпринимателем связался Леван Ахобадзе и пообещал помочь, но с условием, что россиянин уплатит штраф в бюджет и еще 500 тыс. лари ($188 тыс.) лично господину Ахобадзе за «помощь». После вмешательства тогдашнего главы СГБ Григола Лилуашвили сумма была уменьшена до 250 тыс. лари ($94 тыс.). Россиянин передал деньги господину Ахобадзе в его кабинете в здании СГБ.

Левана Ахобадзе арестовали 22 апреля этого года у него дома, в ходе обыска была изъята крупная денежная сумма. В отношении господина Ахобадзе возбуждено уголовное дело, ему грозит 11-15 лет лишения свободы.

Экс-глава СГБ Лилуашвили проходит по другим уголовным делам и дожидается приговора в Руставской тюрьме для бывших чиновников. По данным “Ъ”, именно господин Лилуашвили рассказал следствию о действиях Левана Ахобадзе, поскольку тот якобы дал показания о получении своим начальником взятки $1 млн от турецкого бизнесмена.

Георгий Двали, Тбилиси