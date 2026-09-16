В Удмуртии за сутки на АЗС реализовали 1,6 тысяч тонн топлива

На автозаправочных станциях Удмуртии 15 сентября реализовали 1,6 тыс. тонн топлива, в том числе 1,024 тыс. тонн бензина. Поставки идут во все районы республики. Об этом сообщили в минпромторге республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

На 16 сентября план реализации бензина установлен на уровне около 1,06 тыс. тонн. В ближайшие дни власти рассчитывают сохранять объем реализации порядка 1 тыс. тонн бензина в сутки при стабильной работе НПЗ и сохранении текущих логистических цепочек.

Напомним, цены на бензин на частных заправках в Удмуртии в условиях дефицита горючего стали доходить до 120-165 руб. за 1 л. На высокую стоимость топлива жители республики пожаловались в соцсетях. По данным сервиса RussiaBase, с учетом вертикально интегрированных сетей, точки которых периодически закрываются из-за отсутствия горючего, цены на АИ-92 держатся на отметке 67,6 руб. Цены на заправках крупных нефтяных компаний растут в пределах инфляции, указывают в УФАС. С частниками обсуждают заключение специальных соглашений для замедления темпов роста стоимости бензина.