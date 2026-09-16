Тамбовский ресторан Chicko закроется в конце сентября

Ресторан корейской кухни «Чико» (Chicko) в Тамбове закроется в конце сентября, проработав около полутора лет. Об этом команда заведения сообщила в своих социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Чико» продолжит принимать гостей до конца месяца. Тамбовский ресторан открылся 26 апреля прошлого года и стал местной точкой федеральной сети. Объем вложений в запуск составил 30 млн руб. Инвестор и руководитель проекта — Александр Сытник (ООО «Тамбовский окорок», ресторан «Мидийное место»).

Chicko основана в 2020 году Сергеем Лебедевым. К 2025-му сеть увеличила присутствие с одного ресторана до 54 заведений в 40 городах России (12 собственных и 41 франчайзинговое).

Сеть завоевала популярность среди молодежи в возрастном сегменте 12–25 лет, предлагая современную корейскую кухню. В меню включены все известные блюда: корн-доги, рисовые клецки токпокки, рамен. Однако уже в начале 2026-го стало известно о закрытии сразу десяти точек.

Воронеж останется единственным городом, где пока работает сеть (с августа 2024-го) в макрорегионе. «По другим городам Черноземья также планируется запуск, в настоящее время ведутся переговоры с потенциальными партнерами», — делился планами с «Ъ-Черноземье» год назад инвестор ресторанной сети Chicko Оскар Хартманн.

По данным Rusprofile, ООО «Тамбовский окорок» зарегистрировано в Бондарском районе Тамбовской области в 2015 году. Основной вид деятельности — производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы. Уставный капитал — 10 тыс. руб. 33% компании принадлежит Алексею Захарову, 32,25% — Александру Сытнику, 31,75% — Ивану Воробьеву, 3% — Михаилу Воробьеву. В 2024 году выручка составила 1,4 млн руб., что более чем в десять раз выше уровня предыдущего года (115 тыс. руб.). Чистая прибыль также выросла — с убытка 232 тыс. руб. в 2023 году до 136 тыс. руб. в 2024-ом.

Анна Швечикова