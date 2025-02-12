Сеть корейского стритфуда Chicko готовится к открытию в Тамбове

Сеть корейских стритфуд-ресторанов Chicko заканчивает ремонтные работы в помещении заведения в Тамбове, сообщили «Ъ-Черноземье» в пресс-службе компании. Его запуск запланирован уже в этом месяце. Объем вложений — 30 млн руб. Как сообщил у себя на странице в соцсети инвестор и руководитель проекта Александр Сытник (ООО «Тамбовский окорок», ресторан «Мидийное место»), в меню включены все известные блюда ресторанной сети: корн-доги, рисовые клецки токпокки, рамен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«По другим городам Черноземья также планируется запуск, в настоящее время ведутся переговоры с потенциальными партнерами»,— сказали в Chicko. Воронеж — пока единственный город, где с августа прошлого года работает ресторан.

Сеть Chicko была основана в 2020 году Сергеем Лебедевым. За пять лет она продемонстрировала увеличение присутствия с одного ресторана до 54 заведений в 40 городах России (12 собственных и 41 франчайзинговый). Сеть завоевала популярность среди молодежной аудитории, особенно в возрастном сегменте 12–25 лет, предлагая современную корейскую кухню и активно развивая присутствие в соцсетях, где суммарная аудитория превышает 3 млн подписчиков.

По данным Rusprofile, ООО «Тамбовский окорок» зарегистрировано в Бондарском районе Тамбовской области в 2015 году. Основной вид деятельности — производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы. Уставный капитал — 10 тыс. руб. 33% компании принадлежит Алексею Захарову, 32,25% — Александру Сытнику, 31,75% — Ивану Воробьеву, 3% — Михаилу Воробьеву. В 2023 году выручка компании составила 115 тыс. руб. (-76% к прошлому году), чистый убыток — 232 тыс. руб. (-1 465%).

О закрытии семейного кафе «Андерсон» в Воронеже читайте в материале «Ъ-Черноземье»

Анна Швечикова