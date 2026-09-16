Глава «Авто.ру» описала сценарий возвращения европейских марок на рынок России

Экономический подъем всей отрасли возможен, если европейские автомобильные марки вернутся на рынок России. Об этом заявила в интервью «Ъ» глава «Авто.ру» Ксения Зарецкая.

По словам госпожи Зарецкой, за этим процессом будет очень интересно наблюдать в том числе из-за того что дилеры в России связаны договорами с китайскими марками. «У них есть свой стиль управления брендами и бизнесом. Очевидно, все связаны контрактами»,— пояснила глава «Авто.ру».

В этих условиях надо понимать, что «европейцы» будут не возвращаться, а заново выходить на российский рынок, добавила Ксения Зарецкая. Заводы европейских марок сейчас находятся в совершенно новой формации, а возить автомобили из-за границы неинтересно, поскольку со всеми платежами они будут стоить столько же, сколько и сейчас, подчеркнула госпожа Зарецкая.

«Строительство сборочной линии с учетом текущих требований по локализации занимает 3–5 лет. Для европейцев выход на российский рынок с нуля — с маркетингом, заводами, людьми — огромный челлендж. Команды за это время перетасовались и рассредоточились в других местах»,— рассказала глава «Авто.ру».

Ксения Зарецкая отметила сдерживание спроса на корейские, японские и европейские марки из-за высокой стоимости. «Если будут созданы условия снижения цены на такие марки, безусловно, рынок сильно оживет за счет отложенного спроса»,— указала госпожа Зарецкая.

Подробнее читайте в интервью «Ъ» главы «Авто.ру» Ксении Зарецкой.