ВСУ ударили по гражданской инфраструктуре Херсонской области

В Херсонской области вооруженные силы Украины сожгли здание совета депутатов Горностаевского округа, также от ударов беспилотниками и артиллерией пострадали две общеобразовательные школы, спортивный комплекс, два дома культуры, многоквартирный дом и магазин. Об этом “Ъ” сообщили в администрации области.

В селе Константиновка в результате налета беспилотника ночью загорелось здание совета депутатов Горностаевского муниципального округа. Огонь уничтожил здание полностью. Также, по словам чиновников, ВСУ атаковали две общеобразовательные школы в Каховском округе — в селах Коробки и Раздольное. А в селе Архангельская Слобода повредили спортивный комплекс. В зданиях частично разрушены стены и кровля, выбиты окна.

В селах Тавричанка и Красный Перекоп в Каховском округе аналогичные повреждения получили два дома культуры. В городе Новая Каховка в результате атаки БПЛА были повреждены многоквартирный дом и продуктовый магазин.

«Враг целенаправленно бьет по гражданской инфраструктуре Херсонщины: школам, административным зданиям, дорогам. Но работа муниципальных органов и помощь жителям округа будут продолжены»,— прокомментировал в соцсетях массированную атаку украинских военных губернатор области Владимир Сальдо.

Ранее ВСУ, по данным местных властей, разрушили здание общеобразовательной школы в Алешкинском округе в Великих Копанях.

Александр Дремлюгин, Симферополь