ВСУ разрушили школу в Херсонской области

Вооруженные силы Украины разрушили здание общеобразовательной школы в Алешкинском округе Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Пока мы возвращаем школы к жизни, ВСУ пытаются их разрушать. Ночью в Великих Копанях противник дважды сбросил боеприпасы с БПЛА на здание школы… Повреждены кровля и окна. К счастью, жертв и пострадавших среди мирных жителей нет»,— уточнил губернатор. Он также отметил, что занятия в образовательном учреждении не проводились, поскольку там шел ремонт.

Александр Дремлюгин, Симферополь