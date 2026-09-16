«Формула-1» опубликовала календарь на сезон-2027

Календарь «Формулы-1» в сезоне 2027 года будет состоять из 24 этапов. Сезон должен начаться на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба организации.

В календаре два заметных изменения. Гран-при Португалии и Турции включены в перечень. Исключены из него этапы в голландском Зандфорте и Барселоне.

Первый Гран-при следующего чемпионата мира должен пройти 12-14 марта в Бахрейне, второй — на следующий уикенд в Саудовской Аравии. В текущем первенстве эти этапы были отменены в связи с вооруженным конфликтом между Израилем и Ираном, повлиявшим на безопасность во всем регионе. При этом ситуация, касающаяся этих двух этапов, а также гонок в Гран-при Катара и Абу-Даби, остается неопределенной. По информации портала GPBlog, в числе вариантов на случай отмены ближневосточных Гран-при три локации: упомянутые Зандфорт и Барселона, а также Имола.

Количество этапов со спринтерскими гонками возрастет с шести до десяти. Неожиданно в число таких уикендов вошел крайне престижный, но традиционно не слишком зрелищный из-за малого количества обгонов Гран-при Монако.

Полностью календарь выглядит так:

12-14 марта — Бахрейн*

19-21 марта — Саудовская Аравия

2-4 апреля — Австралия*

9-11 апреля — Япония*

16-18 апреля — Китай

30 апреля – 2 мая — США (Майами)

21-23 мая — Канада*

4-6 июня — Монако*

18-20 июня — Португалия

2-4 июля — Великобритания*

9-11 июля — Австрия

23-25 июля — Бельгия

30 июля - 1 августа — Венгрия

3-5 сентября — Италия*

10-12 сентября — Испания (Мадрид)

24-26 сентября — Азербайджан

1-3 октября — Турция

8-10 октября — Сингапур

22-24 октября — США (Остин)

29-31 октября — Мексика

5-7 ноября — Бразилия*

18-20 ноября — США (Лас-Вегас)

3-5 декабря — Катар*

10-12 декабря — ОАЭ (Абу-Даби)*

звездочками отмечены этапы со спринтами

Арнольд Кабанов