«Формула-1» опубликовала календарь на сезон-2027
Календарь «Формулы-1» в сезоне 2027 года будет состоять из 24 этапов. Сезон должен начаться на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба организации.
В календаре два заметных изменения. Гран-при Португалии и Турции включены в перечень. Исключены из него этапы в голландском Зандфорте и Барселоне.
Первый Гран-при следующего чемпионата мира должен пройти 12-14 марта в Бахрейне, второй — на следующий уикенд в Саудовской Аравии. В текущем первенстве эти этапы были отменены в связи с вооруженным конфликтом между Израилем и Ираном, повлиявшим на безопасность во всем регионе. При этом ситуация, касающаяся этих двух этапов, а также гонок в Гран-при Катара и Абу-Даби, остается неопределенной. По информации портала GPBlog, в числе вариантов на случай отмены ближневосточных Гран-при три локации: упомянутые Зандфорт и Барселона, а также Имола.
Количество этапов со спринтерскими гонками возрастет с шести до десяти. Неожиданно в число таких уикендов вошел крайне престижный, но традиционно не слишком зрелищный из-за малого количества обгонов Гран-при Монако.
Полностью календарь выглядит так:
- 12-14 марта — Бахрейн*
- 19-21 марта — Саудовская Аравия
- 2-4 апреля — Австралия*
- 9-11 апреля — Япония*
- 16-18 апреля — Китай
- 30 апреля – 2 мая — США (Майами)
- 21-23 мая — Канада*
- 4-6 июня — Монако*
- 18-20 июня — Португалия
- 2-4 июля — Великобритания*
- 9-11 июля — Австрия
- 23-25 июля — Бельгия
- 30 июля - 1 августа — Венгрия
- 3-5 сентября — Италия*
- 10-12 сентября — Испания (Мадрид)
- 24-26 сентября — Азербайджан
- 1-3 октября — Турция
- 8-10 октября — Сингапур
- 22-24 октября — США (Остин)
- 29-31 октября — Мексика
- 5-7 ноября — Бразилия*
- 18-20 ноября — США (Лас-Вегас)
- 3-5 декабря — Катар*
- 10-12 декабря — ОАЭ (Абу-Даби)*
звездочками отмечены этапы со спринтами