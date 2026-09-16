Минприроды и охотники поспорили о нашествии медведей в России

Нашествие медведей на востоке страны вызвало острую дискуссию чиновников, охотников и зоологов. Представители Минприроды связали нападения медведей на людей медведей с ростом популяции зверей, неурожаем корнеплодов в лесах и потерей страха перед человеком, призвав активнее отстреливать хищников. Охотники пожаловались на квоты на добычу и короткие 30-дневные лицензии на отстрел, призвав чиновников разрешить им ходить на медведя весь сезон. Зоологи объясняют всплеск активности изменением поведения медведей и их стремлением искать еду на помойках, а не в лесу. Минприроды уже объявило сбор идей с регионов, как изменить законы об охоте.

Ситуация с нашествием медведей в России обсуждалась 16 сентября на конференции «Медведи и люди» в ТАСС. «Бурый медведь выходит активно в населенные пункты, заглядывает в палатки. Мы имеем дело уже не с милым персонажем сказок»,— предупредила модератор.

Директор департамента госполитики и регулирования в сфере охраны и использования объектов животного мира Минприроды РФ Татьяна Арамилева сообщила, что за последние 15 лет численность медведя выросла почти вдвое, и в этом году «действительно отмечается выход» зверей в города и села. Нападения животных чиновник связала с их большим количеством, «неурожаем основных кормов» (например, корнеплодов) и потерей страха зверя перед человеком. Последнее обстоятельство в Минприроды объясняют снижением или отсутствием охотников в ареалах обитания медведей, призвав активнее отстреливать их. Татьяна Арамилева сообщила, что в регионах уже принимаются необходимые меры и за последнее время застрелили 400 агрессивных медведей. Тем не менее в Минприроды считают, что надо «срочно и комплексно принимать меры» для дополнительной регуляции численности зверя.

В Минприроды, отвечая на запрос “Ъ”, рассказали, что число нападений зверей в 2026 году не является рекордным и обычно составляет 20–30 инцидентов в год. По данным ведомства, в 2025 году было зафиксировано 34 таких случая, в 2024 году — 19, а аномальным был 2014 год, когда было зафиксировано 166 нападений. Между тем только в Иркутской области губернатор Игорь Кобзев 15 сентября рапортовал о 66 сообщениях о нападениях хищников за сутки. Охотники между тем жалуются на излишне жесткие правила отстрела.

Подробнее — в материале «Ъ» «А теперь — мохнатый».