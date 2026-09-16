Экс-президента Косово Хашима Тачи приговорили к 25 годам тюрьмы

Судья Специального суда в Гааге Чарльз Смит огласил обвинительный приговор экс-премьеру и экс-президенту Косово Хашиму Тачи и трем другим бывшим командирам Армии освобождения Косово (АОК) — экс-спикерам парламента Кадри Весели и Якупу Красничи, а также бывшему депутату Реджепу Селими. Хашим Тачи и Якуп Красничи приговорены к 25 годам тюрьмы, Кадри Весели — к 18, а Реджеп Селими — к 13 годам заключения.

Судебный процесс над Хашимом Тачи и тремя другими командирами АОК продолжался более трех лет и завершился в феврале этого года. Прокуроры потребовали для каждого из обвиняемых по 45 лет тюрьмы, обвинив их в военных преступлениях и преступлениях против человечности. По версии обвинения, в центрах АОК незаконно содержались ее противники — албанцы, сербы, цыгане и другие; они подвергались неподсудным казням и пыткам, в результате чего погибли около ста человек. Защита все обвинения отвергла, ее ключевой тезис состоял в отсутствии доказательств, что обвиняемые знали о преступлениях боевиков АОК.

Подробнее — в материале «Ъ» «Экс-президента Косово приговорили к 25 годам тюрьмы»