Экс-президента Косово Хашима Тачи приговорили к 25 годам тюрьмы
Судья Специального суда в Гааге Чарльз Смит огласил обвинительный приговор экс-премьеру и экс-президенту Косово Хашиму Тачи и трем другим бывшим командирам Армии освобождения Косово (АОК) — экс-спикерам парламента Кадри Весели и Якупу Красничи, а также бывшему депутату Реджепу Селими. Хашим Тачи и Якуп Красничи приговорены к 25 годам тюрьмы, Кадри Весели — к 18, а Реджеп Селими — к 13 годам заключения.
Судебный процесс над Хашимом Тачи и тремя другими командирами АОК продолжался более трех лет и завершился в феврале этого года. Прокуроры потребовали для каждого из обвиняемых по 45 лет тюрьмы, обвинив их в военных преступлениях и преступлениях против человечности. По версии обвинения, в центрах АОК незаконно содержались ее противники — албанцы, сербы, цыгане и другие; они подвергались неподсудным казням и пыткам, в результате чего погибли около ста человек. Защита все обвинения отвергла, ее ключевой тезис состоял в отсутствии доказательств, что обвиняемые знали о преступлениях боевиков АОК.
Подробнее — в материале «Ъ» «Экс-президента Косово приговорили к 25 годам тюрьмы»
Специальные палаты Косово были созданы решением парламента в 2015 году для привлечения к ответственности бывших командиров и бойцов Армии освобождения Косово за военные преступления в ходе вооруженной борьбы косовских албанцев против Сербии в 1998–1999 годах. Формально суд действует в рамках косовской юрисдикции, но его персонал составляют исключительно иностранцы, и работает он в Гааге, чтобы избежать возможного давления на свидетелей — многие бывшие члены АОК остаются близкими к властям Косово.
Для Хашима Тачи дело стало продолжением политического перелома: в ноябре 2020 года он подал в отставку с поста президента Косово после того, как суд подтвердил выдвинутые в его отношении обвинения, и добровольно отправился в Гаагу, призывая политические силы к единству, чтобы не возникло институционального кризиса.
Теперь вердикт затрагивает не только конкретных обвиняемых, но и образ руководителей АОК, которых в Косово считают героями борьбы за независимость. Решение может повлиять на стабильность в Косово и поставить под вопрос политику Запада, оказывавшего поддержку именно Тачи и его ближайшим соратникам.