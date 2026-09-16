Спецпосланник Трампа: США освободят еще сотни заключенных в Белоруссии

Спецпосланник американского президента Джон Коул допустил, что может еще раз посетить Белоруссию через месяц. В разговоре с журналистами он выразил надежду, что США смогут поспособствовать освобождению еще сотен заключенных в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Джон Коул Фото: Janis Laizans / Reuters Светлана Тихановская и Александр Чумаков, один из освобожденных белорусских оппозиционеров Фото: Mindaugas Kulbis / AP Андрей Александров Фото: Mindaugas Kulbis / AP Татьяна Кузина Фото: Mindaugas Kulbis / AP Дмитрий Халавач Фото: Mindaugas Kulbis / AP Людмила Чекина (справа) Фото: Mindaugas Kulbis / AP Дмитрий Новожилов (справа) Фото: Mindaugas Kulbis / AP Следующая фотография 1 / 7 Джон Коул Фото: Janis Laizans / Reuters Светлана Тихановская и Александр Чумаков, один из освобожденных белорусских оппозиционеров Фото: Mindaugas Kulbis / AP Андрей Александров Фото: Mindaugas Kulbis / AP Татьяна Кузина Фото: Mindaugas Kulbis / AP Дмитрий Халавач Фото: Mindaugas Kulbis / AP Людмила Чекина (справа) Фото: Mindaugas Kulbis / AP Дмитрий Новожилов (справа) Фото: Mindaugas Kulbis / AP

«Я надеюсь, что освободят еще сотни. Уверен, мы вытащим еще многих»,— сказал представитель США (цитата по Reuters). Он добавил, что до конца года на свободу могут выйти «все заключенные». Что имелось в виду, господин Коул не уточнил.

Джон Коул встречался с белорусским президентом Александром Лукашенко 15 сентября в Минске. После переговоров Белоруссия согласилась освободить 25 заключенных в обмен на снятие санкций с компаний «Лакокраска» и «Беллесбумпром». Среди них, как пишет «Фонтанка», экстрадированная в 2021 году активистка Яна Пинчук.