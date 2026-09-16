Спецпосланник Трампа: США освободят еще сотни заключенных в Белоруссии
Спецпосланник американского президента Джон Коул допустил, что может еще раз посетить Белоруссию через месяц. В разговоре с журналистами он выразил надежду, что США смогут поспособствовать освобождению еще сотен заключенных в стране.
«Я надеюсь, что освободят еще сотни. Уверен, мы вытащим еще многих»,— сказал представитель США (цитата по Reuters). Он добавил, что до конца года на свободу могут выйти «все заключенные». Что имелось в виду, господин Коул не уточнил.
Джон Коул встречался с белорусским президентом Александром Лукашенко 15 сентября в Минске. После переговоров Белоруссия согласилась освободить 25 заключенных в обмен на снятие санкций с компаний «Лакокраска» и «Беллесбумпром». Среди них, как пишет «Фонтанка», экстрадированная в 2021 году активистка Яна Пинчук.
Механизм договоренности — поэтапный обмен уступками: после согласования оставшихся вопросов должны освобождаться новые заключенные, а санкции с белорусских компаний — сниматься дальше. Ранее Джон Коул допускал, что при освобождении всех политических заключенных могут быть сняты большинство американских санкций, то есть объем послаблений связывается с масштабом выполнения условий.
Такая схема уже применялась в 2025 году. В сентябре после встречи Коула с Александром Лукашенко были освобождены 52 заключенных, а санкции частично сняты с «Белавиа»; в декабре Лукашенко помиловал 123 политзаключенных в обмен на отмену американских ограничений на экспорт калийных удобрений. В марте 2026 года он также помиловал 250 заключенных по делам «экстремистской направленности».
Санкционное послабление при этом не гарантирует быстрого восстановления прежних экономических связей. Пока Европейский союз запрещает транзит калийных удобрений через Литву, смягчение американских ограничений не приведет к резкому росту белорусского экспорта.