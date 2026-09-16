Урсула фон дер Ляйен выступила в Европарламенте с речью о ситуации в ЕС и мире

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 16 сентября выступила с программной речью перед Европарламентом. Она начала с цитаты Чарльза Диккенса о Европе накануне Французской революции: «Это было лучшее из всех времен, это было худшее из всех времен». Госпожа фон дер Ляйен объяснила: Евросоюз сейчас крепче, чем когда-либо, и в то же время сталкивается с небывалыми вызовами. Это враждебное окружение, войны на европейском континенте и в других странах мира, дезинформация, промышленная конкуренция (прежде всего со стороны Китая), жилищный и экономический кризис, ультранационалистические и антиевропейские движения и даже развитие технологий.

Европа «способна защищать себя лучше, чем когда-либо», заявила фон дер Ляйен. «Это Европа, которая поддерживает друг друга, как мы это делаем, поддерживая Украину в ее борьбе за свое будущее и за нашу свободу»,— говорила госпожа председатель. €221,2 млрд — такой объем гуманитарной, финансовой и военной помощи Брюссель и страны ЕС предоставили Украине с 2022 года.

Хотя часовая речь госпожи фон дер Ляйен состояла из десятка тематических блоков (экономика, энергетика, климат, миграция и так далее), умеренно оптимистичным было лишь начало ее выступления. Дальнейший текст больше напоминал анализ текущих рисков и намеченные пути борьбы с ними.

Подробнее о выступлении читайте в материале «Давление на Россию необходимо усилить».