«Давление на Россию необходимо усилить»

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 16 сентября выступила с программной речью перед Европарламентом. Она пообещала Украине «беспрецедентно сильную поддержку» зимой, анонсировала новые санкции против России и предложила ограничить детям доступ к соцсетям. Отдельно фон дер Ляйен заявила о желании видеть Канаду первым ассоциированным членом ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Pascal Bastien / AP Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Pascal Bastien / AP

«Это было лучшее из всех времен, это было худшее из всех времен». С этой цитаты Чарльза Диккенса о Европе накануне Французской революции председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен начала свое главное ежегодное выступление о положении дел в ЕС. По-английски оно называется State of the Union, по аналогии с программным выступлением президента США перед обеими палатами Конгресса — только перед депутатами Европарламента.

Перенося слова Диккенса в сегодняшний контекст, госпожа фон дер Ляйен объяснила: Евросоюз сейчас крепче, чем когда-либо, и в то же время сталкивается с небывалыми вызовами. Это враждебное окружение, войны на европейском континенте и в других странах мира, дезинформация, промышленная конкуренция (прежде всего со стороны Китая), жилищный и экономический кризис, ультранационалистические и антиевропейские движения и даже развитие технологий.

О том, что один из этих вызовов — противостояние между Россией и Западом, Урсула фон дер Ляйен сперва не стала упоминать прямым текстом, но уже в первые пять минут обозначила: «Сейчас формируется сильная и независимая Европа. Европа, которая освобождается от пагубной зависимости от российского ископаемого топлива». В качестве доказательств глава ЕК напомнила, что Евросоюз стал крупнейшим торговым игроком, и отчиталась по потреблению энергии. Так, ЕС получает из невозобновляемых источников энергии только 30% электричества, а еще 23% и 47% обеспечивают атомная энергетика и возобновляемые источники.

Европа «способна защищать себя лучше, чем когда-либо», продолжила фон дер Ляйен. Параллельно на слайде презентации появилась информация о росте расходов на оборону ЕС на 80% за последние пять лет. «Это Европа, которая поддерживает друг друга, как мы это делаем, поддерживая Украину в ее борьбе за свое будущее и за нашу свободу»,— продолжала госпожа председатель. И на экране загорелись новые цифры: €221,2 млрд — такой объем гуманитарной, финансовой и военной помощи Брюссель и страны ЕС предоставили Украине с 2022 года.

Хотя часовая речь госпожи фон дер Ляйен состояла из десятка тематических блоков (экономика, энергетика, климат, миграция и так далее), умеренно оптимистичным было лишь начало ее выступления.

Дальнейший текст больше напоминал анализ текущих рисков и намеченные пути борьбы с ними. Многие заявления только нагнетали тревогу. Так, говоря о торговом дефиците с КНР, госпожа фон дер Ляйен напомнила: «Более 80% наших поставок критически важного сырья зависят от Китая, 90% — от некоторых редкоземельных элементов». «Изменения климата: только этим летом 660 тыс. га сгорели дотла. Уничтожено около 12 млн тонн урожая»,— перечисляла она горести минувшего лета.

Взять передышку ей позволило обращение к присутствовавшему в зале премьер-министру Канады Марку Карни. «Один океан, одна система ценностей, один взгляд на мир»,— напомнила Урсула фон дер Ляйен, заявив, что хотела бы открыть Канаде путь к тому, чтобы стать первым ассоциированным членом ЕС.

Говоря об Украине, она перешла на родной немецкий язык. Правда, призывать на немецком к завершению боевых действий она не стала. Наоборот, все говорило о том, что в Брюсселе рассчитывают на продолжение столкновений.

Присутствовавшим в зале и — заочно — Украине оратор пообещала, во-первых, «беспрецедентно сильную поддержку» этой зимой. Во-вторых, усиление противоракетной обороны за счет европейско-украинского проекта Freya, бюджетного аналога американской системы Patriot. В-третьих, ужесточение давления на Россию. «Наши санкции болезненны. Они оказывают огромное давление на российскую экономику. Россия пытается обойти их всеми способами. Поэтому мы должны закрыть все лазейки»,— объяснила она.

Но едва ли не самым пронзительным из уст врача по профессии и матери семерых детей оказался пассаж об экранном времени для детей.

«Молодые европейцы теперь проводят от четырех до шести часов в день за экранами. Дети все глубже погружаются в ленты новостей, созданные для того, чтобы они постоянно листали их. Мы являемся свидетелями того, как наши дети оказываются полностью захвачены,— пожаловалась она.— Это лишает детей детства». И объяснила: детям нужно жить реальной жизнью, чтобы повзрослеть, пробовать и ошибаться. А смартфоны их всего этого лишают.

Уже завтра Еврокомиссия представит законопроект ЕС о защите детей, в котором предложит запретить пользоваться соцсетями детям до 13 лет, личными аккаунтами — до 15 лет и ограничить возможности платформ для пользователей до 18 лет.

Галина Дудина