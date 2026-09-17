Сегодня исполняется 41 год хоккеисту, обладателю Кубка Стэнли, трехкратному чемпиону мира Александру Овечкину

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Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Александр Овечкин

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Его поздравляет двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко:

— Саша, с днем рождения! Мы дружим больше 20 лет, и я знаю тебя не по заголовкам, а по реальным поступкам. Ты не просто легенда мирового хоккея — ты человек с огромным сердцем, который доказывает это делом. Вспомнить ту встречу с волонтерским проектом из Алтайского края — «Михуткой». Глеб прилетел из Барнаула, чтобы увидеть тебя, и ты тут же сорвался с места, чтобы привезти ему личную клюшку с автографом. Для особенного мальчика, который живет хоккеем и болеет за «Динамо-Алтай», это была мечта всей жизни, и ты сделал так, чтобы она сбылась. И это не единичный случай. Ты с Настей очень много занимаешься благотворительностью. Настя как-то рассказала, что ты 12 лет покупаешь билеты на домашние игры «Вашингтона» больным детям и ребятам из малоимущих семей. Ты также поддерживаешь фонд «Обнаженные сердца» Натальи Водяновой — на благотворительном аукционе клюшка, джерси и твои мастер-классы ушли за €80 тыс. Ты много помогаешь детям и спортивным школам в России, участвуешь в программах для детей с особенностями развития. Когда собирают деньги на лечение тяжелобольных детей, ты приезжаешь и закрываешь эти сборы личными средствами. Саша, спасибо тебе за нашу дружбу, за твое огромное сердце, за то, что ты есть! Человечище! С днем рождения, друг!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»