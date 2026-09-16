В Екатеринбурге прошел турнир по каратэ «Открытие 2026»

В Екатеринбурге на базе спортивного комплекса «Динамо» прошел турнир по каратэ «Открытие-2026». В соревнованиях приняли участие 130 спортсменов из Екатеринбурга, Заречного, Асбеста и Качканара, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Горелых Фото: Валерий Горелых

Турнир проводился для повышения спортивного мастерства участников, популяризации здорового образа жизни и патриотического воспитания молодежи в духе традиций общества «Динамо». Соревнования прошли среди спортсменов в возрасте от 8 до 18 лет и старше. Главным арбитром турнира стал судья международной категории Евгений Яблонский.

Участников соревнований приветствовали заместитель начальника ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майор полиции Сергей Ремезков, представитель общественного совета при ГУ МВД региона Сергей Купрацевич, президент центра единоборств «Динамо» Александр Шипицын и другие почетные гости.

По итогам поединков победителями стали: Егор Судин (в группе 6–7 лет), Валерий Разумов (в группе 8–9 лет), Артем Бергер (в группе 10–11 лет), Юлия Филатова (в группе 12–13 лет), Александр Гридин (в группе 14–15 лет) и Никита Баженов (в группе 18 лет и старше).

Все победители представляют Свердловскую область. Победителям вручили памятные медали, грамоты и сувениры.

Полина Бабинцева