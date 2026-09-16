Фридрих Мерц пропустит Генассамблею ООН из-за проблем на выборах в Германии

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отменил поездку на Генассамблею ООН из-за проблем внутри страны. Речь идет не только о сенсационной победе правой «Альтернативы для Германии» (АдГ) в Саксонии-Анхальт, но и о предстоящих выборах в Мекленбурге—Передней Померании и Берлине. Итоги голосования в Мекленбурге могут стать приговором как самому канцлеру, так и его коалиции: правящие христианские демократы впервые рискуют не преодолеть пятипроцентный порог, а их младший партнер социал-демократы — уступить лидерство правым в этой федеральной земле.

Фридрих Мерц и Христианско-демократический союз (ХДС) находятся под огромным давлением с тех пор, как по итогам выборов в Саксонии-Анхальт правая «Альтернатива для Германии» набрала там почти 40% голосов. Для единоличного правления ей не хватило лишь трех мандатов. Такой успех правых опустил рейтинг Мерца до 14%, а христианских демократов — до 18%. Один из опросов впервые показал 30% популярности у «Альтернативы» на федеральном уровне.

Подробнее — в материале «Ъ» «Канцлеру не до иностранных дел».