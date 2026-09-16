Канцлеру не до иностранных дел

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отменил поездку на Генассамблею ООН из-за проблем внутри страны. Речь идет не только о сенсационной победе правой «Альтернативы для Германии» (АдГ) в Саксонии-Анхальт, но и о предстоящих выборах в Мекленбурге—Передней Померании и Берлине. Итоги голосования в Мекленбурге могут стать приговором как самому канцлеру, так и его коалиции: правящие христианские демократы впервые рискуют не преодолеть пятипроцентный порог, а их младший партнер социал-демократы — уступить лидерство правым в этой федеральной земле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер ФРГ Фридрих Мерц

Фото: Markus Schreiber / AP Канцлер ФРГ Фридрих Мерц

Фото: Markus Schreiber / AP

За год и четыре месяца пребывания у власти Фридрих Мерц еще ни разу не выступал на Генассамблее в качестве канцлера и, возможно, уже не сможет этого сделать. Для человека, которого на родине и за ее пределами прозвали «канцлером иностранных дел» за любовь к внешней политике, это серьезное упущение. Тем более что повышение авторитета Германии в ООН — актуальная задача для немецких политиков. Вспомнить хотя бы о том, что 3 июня страна не смогла получить место непостоянного члена Совета безопасности, уступив это право Австрии и Португалии, собравшим большее число голосов стран—членов ООН.

Однако попасть в Нью-Йорк канцлеру мешали внутренние дела: в 2025 году коалиция с социал-демократами была близка к распаду из-за разногласий по реформам, теперь же впереди замаячил провал христианских демократов в Мекленбурге—Передней Померании.

И на сей раз отмена визита на Генассамблею ООН, куда он планировал отправиться 22 сентября, для Мерца может быть куда болезненней.

Он не только не сможет лично получить присужденную ему премию Генри Киссинджера за укрепление трансатлантических отношений (что до некоторой степени кажется издевкой с учетом его разногласий с президентом США Дональдом Трампом), но и рискует уже в ближайшие недели лишиться своего поста.

Фридрих Мерц и Христианско-демократический союз (ХДС) находятся под огромным давлением с тех пор, как по итогам выборов в Саксонии-Анхальт правая «Альтернатива для Германии» набрала там почти 40% голосов. Для единоличного правления ей не хватило лишь трех мандатов. Такой успех правых опустил рейтинг Мерца до 14%, а христианских демократов — до 18%. Причем один из опросов впервые показал 30% популярности у «Альтернативы» на федеральном уровне. Срез общественных настроений отражает потерю доверия избирателей к правящей коалиции, что вызывает панику внутри правительства. В немецких СМИ все чаще появляются утечки о попытках смены канцлера, развале коалиции и создании правительства меньшинства.

Именно в такой атмосфере 20 сентября в Мекленбурге—Передней Померании и Берлине пройдут местные выборы. И, судя по всему, ХДС не ждет от них хороших результатов — особенно в Мекленбурге. Текущий рейтинг партии в этой федеральной земле составляет лишь 7%. Результата хуже на местном уровне христианские демократы не видели за всю историю существования своей партии. Но пугает их даже не это, а реальный шанс не преодолеть пятипроцентный порог и попросту вылететь из ландтага.

Судьбоносным это голосование станет и для социал-демократов. СДПГ во главе с действующим главой земельного правительства Мануэлой Швезиг набирает 35% поддержки, а АдГ — 37%.

Если социал-демократам не удастся удержать контроль над Мекленбургом—Передней Померанией, она может решить покинуть правящую коалицию ради политического выживания.

Победа АдГ более чем реальна: после успеха в Саксонии-Анхальт правые нащупали свою игру, выдвинув тезисы, которые находят отклик на Востоке. Так, по данным Bild, рабочая группа «Альтернативы» по иностранным делам утвердила концепцию, согласно которой партия будет добиваться возобновления отношений с Россией и прекращения военной помощи Украине. За несколько дней до этого сопредседатель «Альтернативы» Алис Вайдель призвала возобновить поставки российского газа в страну.

Такая позиция партии продиктована прагматичным расчетом: именно в Мекленбурге—Передней Померании на землю выходили нитки газопроводов «Северный поток 1 и 2», что приносило федеральной земле статус ключевого европейского газового хаба и соответствующий доход. Экстренная переориентация на американский СПГ так и не смогла вернуть земле былой статус. Тезис про Украину также поставлен на службу партии: 54% жителей востока Германии считают текущую поддержку Киева чрезмерной. На уровне страны с этим утверждением согласны 42% немцев.

Такая повестка правых направлена именно на Мекленбург—Переднюю Померанию. В Берлине они занимают третью строчку с 18% поддержки, а ХДС и «Левые» идут вровень с 20%. И хотя стремительный рост «Левых» в столице для ХДС не менее тревожен, чем рост правых в Мекленбурге, исход выборов в Берлине все же рискует остаться в тени. ХДС уже спланировали свой график. По данным Tagesschau, на 21 сентября в Берлине намечен съезд президиума христианских демократов, а на 22-е число — собрание фракции в Бундестаге.

Вероника Вишнякова