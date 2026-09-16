Задержанных из-за атак БПЛА на аэродромы дальнобойщиков отпустили из СИЗО

Мосгорсуд отклонил ходатайство следствия о продлении ареста четырем водителям, с трейлеров которых 1 июня 2025 года сотрудники Службы безопасности Украины запустили беспилотники для атаки военных аэродромов в разных регионах России, сообщает «Ъ».

Речь идет об Андрее Меркурьеве, Александре Зайцеве, Михаиле Рюмине, Сергее Канурине. Меру пресечения в виде ареста для них запрашивали до 12 октября. Они обвиняются в терактах (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК) и в перевозке взрывчатки организованной группой (ч. 4 ст. 222.1 УК).

Главное следственное управление СКР завершила расследование уголовного дела. Материалы были переданы в Генпрокуратуру. Однако надзорное ведомство не утвердило обвинение. В Генпрокуратуре не увидели доказательств причастности водителей. ГСУ СКР обжаловало решение у генпрокурора Александра Гуцана.

По версии следствия, дальнобойщики входили в группу уроженцев Украины, завербованных СБУ для совершения терактов. Водители выехали из Челябинска на трейлерах в разные регионы России с грузом в виде каркасных домов, в крышах которых были спрятаны БПЛА.

1 июня 2025 года грузовики находились возле военных аэродромов в Ивановской, Мурманской, Иркутской, Рязанской и Амурской областях. Сотрудники СБУ, по версии следствия, дистанционно активировали беспилотники. Ущерб Минобороны России оценили в 2 млрд руб.