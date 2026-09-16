Задержанных из-за атак БПЛА на аэродромы дальнобойщиков отпустили из СИЗО
Мосгорсуд отклонил ходатайство следствия о продлении ареста четырем водителям, с трейлеров которых 1 июня 2025 года сотрудники Службы безопасности Украины запустили беспилотники для атаки военных аэродромов в разных регионах России, сообщает «Ъ».
Речь идет об Андрее Меркурьеве, Александре Зайцеве, Михаиле Рюмине, Сергее Канурине. Меру пресечения в виде ареста для них запрашивали до 12 октября. Они обвиняются в терактах (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК) и в перевозке взрывчатки организованной группой (ч. 4 ст. 222.1 УК).
Главное следственное управление СКР завершила расследование уголовного дела. Материалы были переданы в Генпрокуратуру. Однако надзорное ведомство не утвердило обвинение. В Генпрокуратуре не увидели доказательств причастности водителей. ГСУ СКР обжаловало решение у генпрокурора Александра Гуцана.
По версии следствия, дальнобойщики входили в группу уроженцев Украины, завербованных СБУ для совершения терактов. Водители выехали из Челябинска на трейлерах в разные регионы России с грузом в виде каркасных домов, в крышах которых были спрятаны БПЛА.
1 июня 2025 года грузовики находились возле военных аэродромов в Ивановской, Мурманской, Иркутской, Рязанской и Амурской областях. Сотрудники СБУ, по версии следствия, дистанционно активировали беспилотники. Ущерб Минобороны России оценили в 2 млрд руб.
Ключевая проблема оказалась в доказательственном пороге для передачи дела в суд: следствие не нашло прямых доказательств вины водителей, а совокупность косвенных улик была сочтена недостаточной. Поэтому отказ в утверждении обвинения связан не с формальной доработкой документов, а с необходимостью подтвердить саму причастность фигурантов к преступлению.
Материалы вернули на новое расследование, то есть дело отодвинулось от судебного рассмотрения к дополнительному сбору доказательств. На этом фоне непродление ареста означает, что прежняя связка между завершенным расследованием и содержанием водителей в СИЗО разорвана: обвинение пока не утверждено, а фигуранты освобождены.