Швеция выслала из страны иранского дипломата «для защиты граждан и интересов страны»

МИД Швеции объявил о высылке неназванного иранского дипломата «в связи с деятельностью, несовместимой с Венской конвенцией о дипломатических отношениях». Имя и должность высланного чиновника не называются. О высылке было объявлено вызванному в МИД послу Ирана.

Шведские медиа, в частности Svenska Dagbladet, приводят комментарий по этому поводу министра юстиции страны Гуннара Стрёммера, который прояснил причины высылки дипломата. По словам министра, Иран долгое время занимался деятельностью, подрывающей безопасность страны. Мишенями для нее становились проживающие в стране иранские оппозиционеры, еврейские общины Швеции и представительства израильских учреждений и организаций. «Это делалось, кроме всего прочего, с использованием организованных преступных групп»,— заметил министр.

Министр иностранных дел Мария Мальмер Стенергард заявила, что дипломат выслан ради «защиты наших граждан и других интересов» страны.

Отношения Швеции и Ирана, никогда не бывшие теплыми, резко обострились после того, как Иран в марте казнил человека, имевшего двойное, иранское и шведское, гражданство.

Андрей Келекеев