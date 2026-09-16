Нижегородская мэрия намерена отрегулировать помощь пострадавшим от БПЛА

Администрация Нижнего Новгорода внесла на рассмотрение гордумы проект решения о дополнительной соцподдержке граждан, пострадавших в результате ракетных или беспилотных атак. Вопрос обсудили на заседании комиссии гордумы по бюджету.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Ранее власти также оказывали помощь пострадавшим, но отдельного правового акта не было. Директор департамента по социальной политике Галина Гуренко пояснила, что установление такой выплаты — не обязанность, а право муниципалитета. На поддержку смогут претендовать граждане с регистрацией в Нижнем Новгороде и владельцы зарегистрированного в границах округа имущества и транспорта. Аналогичные документы уже приняты в ряде регионов и муниципальных образований. Своевременное выделение финансирования позволит снизить социальную напряженность, отметила госпожа Гуренко.

Председатель комиссии Марк Фельдман попросил уточнить, какой уровень власти и сколько будет платить в каждом случае, так как меры поддержки могут быть и на федеральном, и на региональном уровне. Докладчик пояснила, что все вопросы будет рассматривать специальная комиссия, и муниципальная выплата — это не возмещение ущерба, а именно дополнительная материальная помощь, которую можно оказать на первых порах.

Детальные цифры Галина Гуренко не озвучила. Исходя из обсуждений стало ясно, что при повреждении автомобиля стоимостью несколько миллионов рублей помощь от муниципалитета составит до 300 тыс. руб. Максимальный размер выплаты в рамках этого положения ограничен 1 млн руб.

Члены комиссии поддержали проект решения и рекомендовали гордуме его принять.

Галина Шамберина