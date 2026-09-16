В России спрос на электромобили и гибриды за июль вырос на 40%

Спрос на электромобили и гибридные автомобили в России за июль вырос почти на 40%. Однако в большей степени это касается именно гибридов, рассказала гендиректор «Авто.ру» Ксения Зарецкая в интервью «Ъ».

Отвечая на вопрос о том, растет ли спрос на фоне топливного кризиса, госпожа Зарецкая отметила, что у электромобилей в России свой «топливный кризис». «У нас есть необходимость в зарядной инфраструктуре, а расстояния гигантские», — отметила она. По словам гендиректора «Авто.ру», на трассе между Москвой и Петербургом всего около пяти зарядных станций. «В пятницу ночью там можно встать часа на два, ожидая своей очереди», — добавила Ксения Зарецкая.

Руководитель пояснила, что в некоторых городах электрокары стали популярны из-за теплой зимы и большого частного сектора. Среди них — Краснодар. «Приехал домой, поставил машину на зарядку во дворе — и все замечательно», — отметила госпожа Зарецкая. В Москве же зарядок не хватает из-за высокой плотности населения. «Непонятно, как эксплуатировать электромобиль, если живешь в обычном многоквартирном доме», — подчеркнула глава «Авто.ру».

При этом наиболее популярными становятся гибриды — особенно среди молодого поколения. Это связано как с соображениями экономии на топливе, так и с высоким уровнем цифровизации таких автомобилей.

Подробнее — в интервью Ксении Зарецкой «Ъ».