Педру из «Зенита» вошел в рейтинг самых эффективных молодых футболистов

Рейтинг ста самых эффективных молодых (до 21 года) футболистов мира, пока не выступающих в пяти ведущих клубных лигах, который составила исследовательская компания CIES Football Observatory, возглавил выступающий за португальскую «Бенфику» аргентинец Джанлука Престианни. Российская премьер-лига (РПЛ) представлена в нем очень скудно — одним бразильцем Педру из «Зенита», в то время как еще недавно ее игроки молодежного возраста постоянно попадали в классификации CIES.

В этом смысле Российская премьер-лига среди отстающих. У нее в сотне один-единственный игрок — это 20-летний вингер «Зенита» Педру, который довольно давно на ведущих ролях в клубе, выигравшем предыдущий чемпионат России. Его эффективность оценили очень высоко: бразилец с показателем 81,8 замкнул топ-пятерку.

Подробнее — в материале «Ъ» «Таланты под пятерку».