Таланты под пятерку

Рейтинг ста самых эффективных молодых (до 21 года) футболистов мира, пока не выступающих в пяти ведущих клубных лигах, который составила исследовательская компания CIES Football Observatory, возглавил выступающий за португальскую «Бенфику» аргентинец Джанлука Престианни. Российская премьер-лига (РПЛ) представлена в нем очень скудно — одним бразильцем Педру из «Зенита», в то время как еще недавно ее игроки молодежного возраста постоянно попадали в классификации CIES.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Футболист петербургского «Зенита» Педру

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Футболист петербургского «Зенита» Педру

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Исследовательская компания CIES Football Observatory, партнер Международной федерации футбола (FIFA), опубликовала рейтинг ста самых эффективных полевых игроков мира, не достигших 21 года, то есть подходящих по возрасту для выступлений за молодежные сборные, и пока не играющих за клубы пяти сильнейших лиг — английской, испанской, немецкой, итальянской и французской.

Именно в чемпионатах «большой пятерки», обладающей колоссальными финансовыми возможностями по сравнению с остальными, сосредоточена львиная доля не только взрослых звезд, но и молодых талантов. В иерархии Transfermarkt, основанной на оценке стоимости игроков в возрасте до 21 года, ее представители занимают места вплоть до 63-го. В свежей же иерархии от CIES — в основном те, кем клубы «большой пятерки» либо уже активно интересуются, либо, вероятно, заинтересуются в ближайшее время.

Рейтинг рассчитан на основе статистики, иллюстрирующей полезность футболистов в восьми игровых аспектах — атакующих и оборонительных.

А возглавил его вингер «Бенфики» Джанлука Престианни, который, несмотря на наличие серьезных чисто футбольных достижений, приобрел широкую известность прежде всего из-за февральского скандала, связанного с расистскими оскорблениями в адрес форварда «Реала» Винисиуса. По мотивам инцидента аргентинец заработал трехматчевую дисквалификацию, а FIFA ввела впервые примененное летом на североамериканском чемпионате мира правило, запрещающее футболистам при общении с соперником закрывать рот руками.

За Джанлукой Престианни, набравшим 86,5 балла из 100 возможных, расположились его ровесники — голландский полузащитник Кес Смит из «Алкмара» (83,8) и украинский форвард Матвей Пономаренко из киевского «Динамо» (82,6). Нидерландская лига оказалась впереди всех по числу попавших в рейтинг игроков — 14.

В этом смысле Российская премьер-лига среди отстающих. У нее в сотне один-единственный игрок — это 20-летний вингер «Зенита» Педру, который довольно давно на ведущих ролях в клубе, выигравшем предыдущий чемпионат России.

Его эффективность оценили очень высоко: бразилец с показателем 81,8 замкнул топ-пятерку.

Такое скудное представительство РПЛ выглядит нарушением тренда. Дело в том, что еще недавно ее молодежь котировалась куда выше. Например, в конце 2024 года в рейтинге CIES лучших игроков в возрасте до 21 года, распределенных по амплуа, фигурировали имена шести футболистов из отечественного чемпионата, в том числе пяти россиян. Алексей Батраков, этим летом в 21 купленный за €25 млн у «Локомотива» турецким «Галатасараем», был на первом месте среди «бьющих» полузащитников, а Матвея Кисляка из ЦСКА (сейчас ему тоже 21) исследовательская компания признала наиболее разносторонним хавбеком в своей возрастной категории.

Алексей Доспехов