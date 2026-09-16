Футболист ЦСКА Рейс дисквалифицирован на два матча РПЛ за толчок судьи в спину

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отстранил бразильского защитника московского ЦСКА Матеуса Рейса на четыре матча (два — условно). Об этом сообщила пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Защитник ЦСКА Матеус Рейс

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Защитник ЦСКА Матеус Рейс

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

12 сентября ЦСКА на своем поле принял казанский «Рубин» — 1:1. На 15-й минуте Рейс получил красную карточку: в подкате он прямой поднятой ногой задел колумбийского защитника соперника Андерсона Арройо. Бразилец, не согласившийся с решением, толкнул в спину главного арбитра встречи Инала Танашева, когда покидал поле. Согласно ст. 95 п. 3 Дисциплинарного регламента РФС, за подобное нарушение предусматривается дисквалификация на шесть матчей.

Из-за санкций Матеус Рейс пропустит выездную игру с махачкалинским «Динамо» (17 сентября) и домашнюю встречу со столичной «Родиной» (11 октября). По итогам восьми туров ЦСКА с 16 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

Также КДК на три игры дисквалифицировал испанского полузащитника «Родины» Икера Посо. В протоколе отмечается, что после гостевой встречи с самарскими «Крыльями Советов» (1:2) футболист проявил «оскорбительное поведение в отношении ассистента главного судьи в подтрибунном помещении». Он не сыграет в матчах против «Рубина», ЦСКА и московского «Спартака».

Арнольд Кабанов