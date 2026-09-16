Дело бывшего пресс-секретаря петербургской полиции поступило в суд

В суд поступило уголовное дело бывшего начальника управления информации ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковника Вячеслава Степченко, а также журналистов Александра Семенова и Сергея Иванова. По данным следствия, полицейский получал деньги от журналистов с ноября 2022-го по июль 2025 года, по 20 тыс. руб. в месяц. В обмен он предоставлял им оперативную информацию.

В общей сложности незаконный доход пресс-секретаря составил «не менее 660 тыс. руб.». Бывший пресс-секретарь вину признает, но утверждает, что действовал не из корысти, а из служебных интересов: делясь эксклюзивной информацией с изданием «Конкретно.ру», он таким образом хотел воздействовать на региональное медиаполе.

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