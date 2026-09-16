«Авто.ру»: стоки техники у лизинговых компаний продолжают расти

Составлено ИИ-Ассистентъ

Рост стоков в январе 2026 года был связан не только с текущим спросом: лизингополучателям предоставлялись отсрочки платежей до конца 2025 года в расчете на изменение ситуации со ставкой и стабилизацию их бизнеса. Когда существенных изменений не произошло, лизинговые компании столкнулись с волной возвратов техники; дополнительным стимулом для изъятия проблемных активов стало стремление компаний, работающих на заемном капитале, сдержать формирование резервов по МСФО.

Реализацию возвращенной техники тормозит сокращение спроса: в мае 2025 года интерес к подержанной грузовой технике снизился на 11% на фоне урезания инвестиционных программ, особенно в гражданском и дорожном строительстве. Поэтому замедление падения нового лизингового бизнеса само по себе не означает быстрого сокращения стоков: технику приходится дольше держать на площадках, что обходилось примерно в 860 тыс. руб. в месяц за склад и 10–25 тыс. руб. за автомобиль.

Лизинговые компании рассчитывали разгружать стоянки в последующие месяцы за счет снижения импорта техники, повышения утилизационного сбора и НДС, накопленного опыта продажи изъятых активов и более значительных дисконтов. Такая стратегия может ускорить продажи, но одновременно означает давление на стоимость техники при ее реализации.