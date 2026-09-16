Суд удовлетворил иск прокуратуры к экс-главе районов Казани Сергею Миронову

Кировский районный суд Казани удовлетворил иск прокуратуры Татарстана к бывшему руководителю администрации Кировского и Московского районов Сергею Миронову и членам его семьи. Информация об этом опубликована на сайте суда.

Как сообщает «Реальное время», требования прокурора составляли 21,2 млн руб. Иск касался доходов от аренды помещений за 2025 год.

Соответчиками выступали мать Миронова Ирина Миронова и брат его жены Артем Корнилов. По данным издания, ранее суды признали их номинальными собственниками помещений, которые сдавались в аренду.

В июле 2025 года Верховный суд Татарстана уже взыскал с господина Миронова и его родственников активы на 437 млн руб.

Анна Кайдалова