Семейный в бюджет

Верховный суд Татарстана постановил взыскать с бывшего главы администрации Кировского и Московского районов Сергея Миронова и его родственников 437 млн руб. Суд постановил, что расходы семьи на покупку недвижимости не соответствовали заявленным доходам. Источник «Ъ Волга-Урал» рассказал, что иск республиканской прокуратуры удовлетворен частично, а сумма исковых требований составляла 460 млн руб. По данным источника, в доход государства обратят 2 тыс. нежилых кв. м в «Салават Купере», квартиру на ул. Серова, ряд жилых и нежилых помещений на ул. Малая Крыловка и Горьковском шоссе, а также земли в ДНТ «Миляш».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Миронов во время заседания в Советском районном суде Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Сергей Миронов во время заседания в Советском районном суде Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Верховный суд Татарстана удовлетворил иск прокуратуры республики и постановил взыскать 437 млн руб. с бывшего главы администрации Кировского и Московского районов (КирМос) Сергея Миронова и членов его семьи. Процесс проходил в закрытом формате. По информации источника «Ъ Волга-Урал», иск был удовлетворен частично. Общая сумма исковых требований составляла 460 млн руб.

Сергей Миронов Сергей Миронов занимал должность руководителя администрации КирМоса с 2016 года. Ранее он был председателем комитета по делам детей и молодежи исполкома Казани. В 2000–2004 годах господин Миронов служил в органах внутренних дел Татарстана и был помощником судьи Ново-Савиновского районного суда Казани. Награжден благодарностью мэра Казани (2012 год), медалью «Патриот России» (2015 год), медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» (2020 год).

Суд постановил обратить в доход РФ 45 объектов недвижимости, стоимость восьми отчужденных объектов недвижимости, а также доход, полученный в качестве арендной платы за нежилые помещения, на общую сумму свыше 437 млн руб. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Татарстана, в ходе проверки было установлено, что расходы на приобретение недвижимости не соответствовали заявленным доходам. По версии ведомства, Сергей Миронов также продал восемь объектов имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы, и получал деньги от сдачи в аренду нежилых помещений.

Имущество господина Миронова и его родственников, которое обратят в доход государства, не уточняется. По данным источника, в доход РФ обратят 2 тыс. нежилых квадратных метров в жилом массиве «Салават Купере», квартиру на ул. Серова, ряд жилых и нежилых помещений на ул. Малая Крыловка и Горьковском шоссе, а также земли в ДНТ «Миляш».

Партнер «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов в беседе с «Ъ Волга-Урал» предположил, что слушание дела Сергея Миронова и его семьи перевели в закрытый формат, так как детали иска могли включать сведения о финансовых операциях, банковской тайне.

Эксперт также рассказал, что госслужащим редко удается обжаловать такие решения. В данном случае главной проблемой может стать необходимость доказательства законности происхождения средств, позволивших приобрести имущество, которое сторона защиты не предоставила в ходе процесса.

Дмитрий Горбунов пояснил, что процесс взыскания начинается с описи и ареста имущества фигуранта, после чего производится его оценка и реализация, как правило, через публичные торги. Если у Сергея Миронова и его родственников не будет нужной суммы для взыскания, то приставы начнут реализовывать имеющееся недвижимое и движимое имущество, кроме единственного жилья для проживания, предметов первой необходимости и минимальной суммы доходов для существования. Дмитрий Горбунов уточнил, что эти ограничения не распространяются на имущество, приобретенное за счет коррупционных доходов. Если же стоимость имеющегося имущества окажется недостаточной, то исполнительное производство могут приостановить до выявления дополнительного имущества или доходов фигурантов.

Сейчас в Советском суде Казани рассматривается уголовное дело в отношении Сергея Миронова. Его обвиняют по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В августе 2024 года господина Миронова также подозревали по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное должностным лицом в крупном размере), однако позже это обвинение было снято. Экс-глава КирМоса свою вину не признает. Во время суда Сергей Миронов использовал костыли, еще в августе 2024 года объяснив это некрозом обеих ног. До 18 августа бывший чиновник будет находиться в СИЗО. Гособвинитель попросил приговорить Сергея Миронова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.

В марте 2024 года по требованию прокуратуры Сергей Миронов был уволен в связи с утратой доверия. Ведомство также требовало конфисковать 63 объекта недвижимости, принадлежащих бывшему главе КирМоса и его родственникам на общую сумму 308,3 млн руб. Впоследствии сумма иска выросла до 425 млн руб.

В ходе процесса в Советском суде Казани стало известно, что в 2018 году мать Сергея Миронова приобрела три помещения и сдала их в аренду «Пятерочке». По версии следствия, незаконную перепланировку узаконил сам бывший глава двух районов, а также способствовал фиктивному трудоустройству водителей в МУП «ДРЭУ». На процессе выяснилось, что сотрудники фактически не исполняли трудовых обязанностей, но получали зарплату.

Диана Соловьёва