«Авто.ру» ожидает роста выручки и прибыли в 2026 году

Гендиректор «Авто.ру» Ксения Зарецкая ожидает положительную динамику выручки и чистой прибыли компании по итогам 2026 года. Об этом она сообщила в интервью «Ъ».

«Мы растем, и я уверена, что динамика и выручки, и чистой прибыли будет положительной»,— сказала госпожа Зарецкая.

По ее оценке, эффект от интеграции «Авто.ру» в группу «Т-Технологии» в ближайшие три года может превысить 45 млрд руб. дополнительного операционного дохода за счет синергии. В марте «Т-Технологии» приобрели «Авто.ру» у «Яндекса» за 35 млрд руб.

Подробнее — в интервью Ксении Зарецкой «Ъ».