Задержаны хакеры, взломавшие вирусом «Медуза» учреждение в Астраханской области

Полиция задержала троих хакеров, причастных к распространению вируса «Медуза». Они взломали защиту учреждения в Астраханской области, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Троих молодых IT-специалистов подозревают в создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ (ст. 273 УК РФ). По данным МВД, вирус «Медуза» создали два года назад и стали распространять через форумы хакеров. Он предназначен для кражи учетных данных и информации о криптокошельках. В мае 2025 года с помощью вируса злоумышленники получили доступ к данным неназванного учреждения и скопировали охраняемую информацию на свои серверы. По версии следствия, задержанные также разработали вредоносное ПО для нейтрализации средств защиты и создания ботнетов (сети зараженных компьютеров, использующихся для крупных кибератак).

СКР возбудил уголовное дело по ст. 273 УК РФ. Подозреваемых задержали в Москве и Подмосковье, их имена и другие детали не приводятся. У них изъяли компьютерную технику, средства связи и банковские карты. Фигурантам дела избраны разные меры пресечения, устанавливаются их соучастники.

