Хабаровский губернатор рассказал о российской сое с урожайностью выше китайской

У нового российского сорта сои «Хабаровский юбиляр» урожайность выше, чем у сои из Китая. Об этом рассказал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

По словам главы региона, урожайность сорта оценивается в 4,8 т/га, что на 4,1% больше, чем у китайской сои. «С очень большой, выше, чем у наших соседей в Китае, хотя они южнее, урожайностью», — подчеркнул господин Демешин.

Также губернатор рассказал, что в краевом научном кластере производят лекарства из дальневосточных дикоросов.