Хабаровский губернатор доложил Путину о росте добычи полезных ископаемых

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил о росте объемов добычи полезных ископаемых в регионе. По его словам, добыча меди в концентрате увеличилась в 4,3 раза, добыча олова — в 1,4 раза, золота — в 1,2 раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Президента РФ Фото: Администрация Президента РФ

«Промывочные приборы разработали такие, которые производят в два раза больше — 2 тысячи кубометров в сутки и в полтора раза больше достают полезной руды из земли»,— сказал господин Демешин (цитата по сайту Кремля).

Глава Хабаровского края отметил, что регион уже преодолел планку по ВВП в 1,7 трлн руб. и в 2026 году планирует выйти на 1,9 трлн руб. Темпы промышленного производства в Хабаровском крае продолжают увеличиваться и составляют 10,6%. Также в полтора раза выросли темпы в строительстве (152,3%), а грузооборот транспорта — на 105,9%.