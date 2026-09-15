ЦБ Армении назвал «апокалиптическим явлением» рост цен на российский газ
Глава ЦБ Армении: рост цен на российский газ приведет к повышению инфляции
Глава Центрального банка Армении Мартин Галстян назвал возможное повышение Россией цен на газ для республики «сценарием типа X» и охарактеризовал его как «апокалиптическое явление». Он предупредил, что в случае такого развития событий страна столкнется с двойным негативным эффектом — ростом инфляции и рисками снижения экономического роста.
Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ
«Может быть первичный эффект, который скажется на общем повышении инфляции, и вторичный, потому что цена на газ включается и в продукцию, например, теплиц, производств и так далее»,— уточнил господин Галстян на пресс-конференции (цитата по ТАСС).
Армения почти полностью зависит от российского газа. В 2025 году «Газпром» поставил республике около 2,7 млрд куб. м сырья. Еще около 476 млн куб. м ежегодно поступает из Ирана по программе «Газ в обмен на электроэнергию». Цена газа из России зафиксирована на уровне $177,5 за 1 тыс. куб. м, соглашение действует до конца 2026-го — начала 2027 года.
В конце мая министр энергетики России Сергей Цивилев направил Армении уведомление о возможной приостановке или денонсации соглашения 2013 года о поставках газа, нефтепродуктов и алмазов, если страна продолжит сближение с ЕС. В июле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что объединение готово помочь Армении в случае роста цен на российский газ.
Подробнее об отношениях России и Армении — в материале «Ъ» «Компромиссия невыполнима».
Тяжесть такого сценария связана с устройством льготного режима: относительно дешевый газ Армения получает как член единого экономического пространства, то есть фактически в виде субсидии в рамках специального торгового соглашения. Выход из этого соглашения означает отмену субсидии и переход к торговле газом по рыночным ценам. Поэтому отказ от действующих условий означает не только более дорогой газ, но и почти неизбежное удорожание топлива и продукции, в себестоимость которой он входит.
Быстро компенсировать российские объемы альтернативными поставками Армении сложно. Физически возможны поставки из Северного Ирана, но там ярко выражены сезонное потребление и дефицит газа зимой, а мощность трубопровода Иран—Армения недостаточна. У Азербайджана, в свою очередь, нет ни свободных объемов газа, ни необходимой инфраструктуры.
Дополнительный риск связан с контролем над газовой инфраструктурой внутри Армении: «Газпром» владеет газотранспортной системой и распределительными сетями, то есть продает газ собственной дочерней структуре, которой придется повышать тарифы для армянских потребителей. Если Ереван станет сопротивляться росту внутренних цен, а власти попытаются национализировать активы «Газпрома», это способно стать поводом для полного прекращения поставок российского газа — то есть угрозой уже не только роста расходов, но и самого энергоснабжения.