ЦБ Армении назвал «апокалиптическим явлением» рост цен на российский газ

Глава Центрального банка Армении Мартин Галстян назвал возможное повышение Россией цен на газ для республики «сценарием типа X» и охарактеризовал его как «апокалиптическое явление». Он предупредил, что в случае такого развития событий страна столкнется с двойным негативным эффектом — ростом инфляции и рисками снижения экономического роста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

«Может быть первичный эффект, который скажется на общем повышении инфляции, и вторичный, потому что цена на газ включается и в продукцию, например, теплиц, производств и так далее»,— уточнил господин Галстян на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Армения почти полностью зависит от российского газа. В 2025 году «Газпром» поставил республике около 2,7 млрд куб. м сырья. Еще около 476 млн куб. м ежегодно поступает из Ирана по программе «Газ в обмен на электроэнергию». Цена газа из России зафиксирована на уровне $177,5 за 1 тыс. куб. м, соглашение действует до конца 2026-го — начала 2027 года.

В конце мая министр энергетики России Сергей Цивилев направил Армении уведомление о возможной приостановке или денонсации соглашения 2013 года о поставках газа, нефтепродуктов и алмазов, если страна продолжит сближение с ЕС. В июле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что объединение готово помочь Армении в случае роста цен на российский газ.

Подробнее об отношениях России и Армении — в материале «Ъ» «Компромиссия невыполнима».