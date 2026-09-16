Кения примет чемпионат мира по легкой атлетике в 2029 году

Международная федерация легкой атлетики (World Athletics, WA) 15 сентября приняла решение отдать право проведения чемпионата мира 2029 года Найроби. Решение стало громким не только потому, что легкоатлетические первенства мира Африка никогда раньше не принимала, а кенийская столица обошла в гонке две европейские столицы — Рим и Лондон.

Кения является лидером в области допинговых инцидентов в легкой атлетике. Только на данный момент наказание за употребление запрещенных веществ отбывают почти 140 кенийских спортсменов, а еще в прошлом году Всемирное антидопинговое агентство (WADA) всерьез рассматривало возможность внесения страны в список тех, чьи спортивные структуры не выполняют критерии соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

Подробнее — в материале «Ъ» «В Африке допинг вот такой вышины».