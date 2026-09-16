Новак Джокович впервые с 2015 года сыграет на турнире ATP 500 в Пекине
12-я ракетка мира Новак Джокович подтвердил, что выступит на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 500 в Пекине. Об этом серб заявил на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Теннисист впервые за 11 лет примет участие в состязании. Он шесть раз становился победителем этого турнира — в 2009, 2010, 2012–2015 годах. Джокович не потерпел в Пекине ни одного поражения.
Соревнование пройдет с 30 сентября по 6 октября. В заявочном листе участников числятся действующий победитель турнира итальянец Янник Синнер и немец Александр Зверев — первая и вторая ракетки мира. Из российских теннисистов выступить планируют Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов.
Новаку Джоковичу 39 лет. На его счету 101 титул на турнирах ATP, в том числе рекордные 24 победы на турнирах Большого шлема. Также он является олимпийским чемпионом 2024 года.
Возвращение Джоковича в Пекин происходит на фоне более выборочного календаря. В 2025 году он сыграл только на трех турнирах Большого шлема — Roland Garros, Wimbledon и US Open, каждый раз дойдя до полуфинала, а в конце мая завоевал в Женеве 100-й титул в карьере.
Осенью 2025 года Джокович заранее подтвердил участие в турнире категории 250 в Афинах со 2 по 8 ноября, поскольку лицензией на его проведение владеет его семья. При этом его участие в итоговом турнире сезона в Турине тогда оставалось неопределенным, поэтому пекинский старт показывает возвращение отдельного турнира в его расписание, а не переход к заранее объявленной полной программе выступлений.