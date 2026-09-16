Новак Джокович впервые с 2015 года сыграет на турнире ATP 500 в Пекине

12-я ракетка мира Новак Джокович подтвердил, что выступит на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 500 в Пекине. Об этом серб заявил на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Теннисист впервые за 11 лет примет участие в состязании. Он шесть раз становился победителем этого турнира — в 2009, 2010, 2012–2015 годах. Джокович не потерпел в Пекине ни одного поражения.

Соревнование пройдет с 30 сентября по 6 октября. В заявочном листе участников числятся действующий победитель турнира итальянец Янник Синнер и немец Александр Зверев — первая и вторая ракетки мира. Из российских теннисистов выступить планируют Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов.

Новаку Джоковичу 39 лет. На его счету 101 титул на турнирах ATP, в том числе рекордные 24 победы на турнирах Большого шлема. Также он является олимпийским чемпионом 2024 года.

Арнольд Кабанов