В Свердловской области за неделю клещи покусали 90 человек

В Свердловской области за неделю зарегистрировали 90 пострадавших от укусов клещей. Всего с начала сезона за медицинской помощью после укусов обратились около 18 тыс. свердловчан — это в 1,6 раза меньше, чем за аналогичный период 2025 года, и ниже среднего многолетнего уровня, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

«С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары области госпитализировано 125 человек, на клещевой боррелиоз — 261 человек»,— сообщили в ведомстве.

В лабораториях региона исследовали 16,3 тыс. клещей: в 1,4% обнаружили возбудителей энцефалита, в 46,7% — боррелиоза, в 3,7% — эрлихиоза и в 1,4% — анаплазмоза.

Неделей ранее в регионе зарегистрировали 55 пострадавших от укусов клещей.

Полина Бабинцева