Застройщику не удалось уклониться от подключения воды к микрорайонам Старого Оскола

Арбитражный суд Белгородской области отказал АО СЗ «КМАпроектжилстрой» (КМАПЖС, основатель — известный в регионе предприниматель и почетный гражданин Старого Оскола Карл Лоор, находящийся в СИЗО по обвинению в даче взятки) в удовлетворении заявления о признании недействительным предупреждения управления ФАС по Белгородской области. Компания отказалась заключать договор с гарантирующим поставщиком в микрорайонах, которые она должна была обеспечивать водой. Это следует из картотеки арбитража.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Спор был инициирован в феврале прошлого года. Он касался предупреждения от 2024 года, выданного по материалам прокуратуры Старооскольского городского округа. УФАС обязало застройщика заключить договор холодного водоснабжения с ГУП «Белгородский областной водоканал» для обеспечения бесперебойного снабжения водой индивидуальной жилой застройки. Это касается микрорайонов «Научный центр-1», «Научный центр-2», «Научный центр-3», «Пушкарские дачи-1» и «Пушкарские дачи-2» в Старом Осколе. Срок исполнения предупреждения продлевался до 31 января 2025 года.

КМАПЖС, не согласившись с предупреждением, обратилось в суд. Общество ссылалось на то, что антимонопольный орган не учел отсутствие заявки от ГУП «Белоблводоканал» на заключение договора, а также «непредоставление» технических условий и документов, предусмотренных Правилами холодного водоснабжения и водоотведения.

Кроме того, по мнению СЗ, лицензия на недропользование для этих районов ограничена: разрешенный среднесуточный водоотбор Тереховского водозабора составляет 1 000 куб. м/сут, тогда как требуемый ГУП объем подачи воды для районов ИЖС — 4 800 куб. м/сут. По мнению общества, предупреждение вынуждало его нарушать условия лицензии.

Но суд все равно встал на сторону антимонопольного органа. Как отмечено в решении, уклонение КМАПЖС от заключения договора при наличии технической возможности и отсутствии альтернативных источников водоснабжения для целых микрорайонов является «злоупотреблением доминирующим положением». «Это создало угрозу ущемления права неопределенного круга потребителей по получению соответствующей услуги "водоснабжение"», — говорится в решении.

По данным Rusprofile, АО «Специализированный застройщик "Кмапроектжилстрой"» (АО СЗ «Кмапроектжилстрой») зарегистрировано в Старом Осколе Белгородской области в 1992 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 932 тыс. руб. Данные об учредителях не раскрываются. Генеральный директор — Сергей Акимов. Выручка АО за 2024 год составила 1,6 млрд руб., чистая прибыль — 477,7 млн руб.

Анна Швечикова