Нижний Новгород закупил роботы для диагностики коммунальных сетей

АО «Объединенный коммунальный оператор» (ОКО) закупил роботизированные комплексы для диагностики коммунальных сетей в Нижнем Новгороде, сообщил мэр города Юрий Шалабаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Нижнего Новгорода Фото: администрация Нижнего Новгорода

«Теперь специалисты ОКО смогут с точностью до миллиметра строить 3D-модели сетей и четко видеть трубы изнутри, чтобы точно оценивать их состояние и, значит, эффективно планировать ремонты», — пояснил мэр. Сейчас техника проходит опытную эксплуатацию на участке коллектора на ул. Пермякова.

Подобные комплексы есть у коммунальных предприятий в Москве и Санкт-Петербурге, отметил Юрий Шалабаев.

Как писал «Ъ», сейчас ОКО готовится к отопительному сезону: отремонтированы 79 из 116 котельных, и более 1,7 тыс. теплосетей оператора прошли испытания на плотность и прочность.

Людмила Аристова