Систему теплоснабжения Нижнего Новгорода начнут тестировать в сентябре

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил генеральному директору АО «Объединенный коммунальный оператор» (ОКО) Дмитрию Сивохину начать тестовые запуски городской системы теплоснабжения с 1 сентября. Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Сейчас ОКО готовится к отопительному сезону: отремонтированы 79 из 116 котельных, и более 1,7 тыс. теплосетей оператора прошли испытания на плотность и прочность, отмечается в сообщении. Специалисты реконструируют сети тепло- и водоснабжения на улице Ошарской и перестраивают водовод на участке от улицы Октябрьской до Грузинской. Там построят 153,5 м теплотрассы и 223,5 м водоводов.

Дмитрий Сивохин напомнил, что работы ведутся параллельно. Движение транспорта на улице Ошарской планируют открыть к 1 сентября.

Владимир Зубарев