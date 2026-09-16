В «Истоке» отмыли миллионы

Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил бизнесменов Вадима Лукача и Олега Молотилова к 8,5 и 8 годам колонии соответственно. Их признали виновными по уголовному делу о мошенничестве с земельными участками стоимостью свыше 453 млн руб. и легализации имущества, приобретенного преступным путем. По версии следствия, они незаконно получили контроль над землями ФГУП «Исток» Россельхозакадемии общей площадью 350 гектаров. Участки вернули в собственность государства. Свою вину бизнесмены не признали и намерены обжаловать приговор.

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Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Вадим Лукач во время заседания суда

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

14 сентября Чкаловский райсуд Екатеринбурга признал уральских бизнесменов Вадима Лукача и Олега Молотилова виновными в отмывании денег или иного имущества, приобретенных преступным путем организованной группой в особо крупном размере (по п.п. «а», «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ), и в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Вадиму Лукачу назначили 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 1,6 млн руб. Олега Молотилова приговорили к 8 годам колонии общего режима со штрафом 1,5 млн руб. Их взяли под стражу в зале суда, передает корреспондент «Ъ-Урал».

Суд установил, что Вадим Лукач, занимавшийся строительством жилых и нежилых зданий, узнал о большом свободном земельном участке в Свердловской области. Участок было разрешено использовать для сельского хозяйства. Земля была закреплена за Российской академией сельскохозяйственных наук и находилась на праве бессрочного пользования у ГУП ОПХ «Исток». Согласно версии обвинения, в 2007 году Вадим Лукач создал организованную преступную группу, к которой он позже привлек другого бизнесмена — Олега Молотилова и директора ФГУП «Исток» Россельхозакадемии Дмитрия Солохина (умер в 2012 году).

Как было установлено следствием, обвиняемые с 2007 года по 2022 год противоправно завладели федеральными земельными участками общей площадью почти 350 гектаров, закрепленными за Российской академией сельскохозяйственных наук и находящимися на праве постоянного (бессрочного) пользования у «Истока» в районе аэропорта Кольцово.

Их план заключался в последовательном дроблении территории на мелкие участки с их последующим переоформлением на юридические лица, подконтрольные Лукачу и Молотилову.

Вадим Лукач, по версии обвинения, координировал действия других участников организованной преступной группы.

В 2007 году, когда сообщество только было создано, Дмитрий Солохин, используя свое служебное положение, обратился в Россельхозакадемию и сообщил, что «добросовестный инвестор Вадим Лукач» готов приобрести бессрочное право аренды земельных участков ФГУП «Исток».

При этом якобы Солохин знал, что аренда не будет оплачена. Вадим Лукач на встречах с руководством Россельхозакадемии утверждал, что хочет выкупить право аренды на участок «в целях финансового оздоровления данного предприятия». По итогу члены президиума вуза дали согласие на передачу права аренды на земельный участок ФГУП «Исток».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Молотилов во время заседания суда

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Олег Молотилов во время заседания суда

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Вскоре Вадим Лукач дал Олегу Молотилову указания, чтобы он создал подконтрольные юридические лица для оформления права аренды на участок. Сообщники обратились в Росимущество и заключили договор аренды земельного участка на 13 лет.

Право аренды они оформили на подконтрольную им компанию «Випстрой», которая не осуществляла хозяйственной деятельности. В 2010 году «Випстрой» уступил другой подконтрольной организации, ЗАО «Галапагос», право аренды участка за 75 млн руб. Компанию «Галапагос» создал Олег Молотилов в 2008 году от имени своей знакомой, которая, по данным следствия, не была осведомлена о преступных намерениях. Позже он стал гендиректором и переименовал ее в ЗАО «Амос-Групп». Компанию «Випстрой» сообщники решили обанкротить, создав ее искусственную задолженность перед Вадимом Лукачем.

С 2010 по 2013 год обвиняемые, согласно плану, раздробили подконтрольную территорию «Истока» на 29 участков для заключения новых договоров аренды. По данным свердловской прокуратуры, для придания правомерности владению, пользованию и распоряжению данными участками в 2022 году бизнесмены заключили договоры купли-продажи между АО «Амос-Групп» и индивидуальным предпринимателем Лукачем общей рыночной стоимостью свыше 430 млн руб.

С 2017 по 2022 год компания оформила на участки государственную регистрацию права собственности. По версии следствия, Вадим Лукач и Олег Молотилов завладели участками общей рыночной стоимостью более 453,5 млн руб., причинив этим ущерб РФ.

«Прокуратура в судебном порядке признала сделки с земельными участками незаконными и вернула их в собственность государства»,— прокомментировали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Как сообщил «Ъ-Урал» адвокат Олега Молотилова Максим Колесников, сторона защиты не согласна с приговором и намерена его обжаловать. «Дело касается выкупа арендованных земельных участков, в котором каждое решение принимало само государство. За 19 лет событий дела ни один суд, прокурор или следователь не установил ни одного ложного сведения или подложного документа, представленного подсудимыми. При этом уголовное преследование должностных лиц, готовивших и подписывавших эти решения, прекращено. Все участки еще до приговора возвращены РФ по решениям арбитражных судов. Ущерб в 453 млн руб. исчислен по цене земли под жилую застройку, которой эти участки никогда не имели»,— прокомментировал Максим Колесников.

Артем Путилов