«Тосол-Синтез» получил в Сбербанке 6 млрд рублей кредита через ЦФА

Дзержинский производитель автохимии «Тосол-Синтез» и платформа цифровых финансовых активов (ЦФА) Сбербанка заключили долгосрочный кредитный договор через ЦФА, сообщает пресс-служба банка. Компания получила 6 млрд руб. на три года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Такой длительный срок — редкость для рынка ЦФА, где преобладают короткие инструменты сроком до 90 дней. Трехлетний ЦФА даст компании возможность привлекать финансирование под реализацию производственных программ на предсказуемых условиях и эффективно управлять долговым портфелем без частого рефинансирования», — пояснили в Сбербанке.

По данным «Ъ», «Тосол-Синтез» называет себя первым в России производителем охлаждающих тормозных жидкостей и стеклоомывателей, включает бренды Felix, Rosdot, «Чистая миля» и другие. Годовой объем производства — 171 тыс. т, завод находится в Дзержинске. Компания также владеет 27,5% головной структуры «Корунд-Циан» — крупнейшего в России и странах СНГ производителя цианида натрия — реагента, необходимого для золотодобычи. В 2025 году ООО «Тосол-Синтез» получило 4,9 млрд руб. чистой прибыли, доход от участия в других организациях — 4,7 млрд руб. Более 81,8% компании принадлежит Валерию Артамонову, остальное у Дмитрия Уткина.

Людмила Аристова