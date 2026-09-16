Сибиряки выходят на «дистанцию»

В четырех сибирских регионах, участвующих в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на сентябрьских выборах, в этой системе зарегистрировалось 574,5 тыс. человек. В Алтайском крае такой возможностью воспользовался примерно каждый седьмой избиратель, в Республике Алтай — почти каждый пятый. Там доля зарегистрировавшихся оказалась заметно выше, чем в целом в России. В региональных отделениях (РО) политических партий, участвующих в местных и федеральных выборах, по-разному оценили эти цифры. Например, единороссы считают их следствием роста доверия избирателей к современным технологиям, а коммунисты сомневаются в прозрачности онлайн-голосования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники избирательной кампании разошлись в оценке степени прозрачности ДЭГ

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Участники избирательной кампании разошлись в оценке степени прозрачности ДЭГ

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Регистрация избирателей для участия в ДЭГ стартовала 3 августа и завершилась 14 сентября. Подводя итоги процедуры, глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что этой возможностью воспользовались более 4 млн человек. ДЭГ будет использован в 33 регионах. По данным Центризбиркома, в 32 из них (без учета Москвы) проживает в общей сложности около 48 млн избирателей. То есть с помощью интернета собираются проголосовать 8,3% от их числа.

Среди 33 регионов четыре сибирских: Новосибирская и Томская области, Алтайский край и Республика Алтай. В общей сложности там зарегистрировались 574,5 тыс. избирателей, подсчитал «Ъ-Сибирь».

По данным новосибирского облизбиркома, на участие в ДЭГ в области было подано 193,6 тыс. заявлений. Это 8,6% от общего числа избирателей на 1 июля 2026 года. В Томской области зарегистрировалось 93,7 тыс. человек (13,1%). В Алтайском крае количество таких заявлений превысило 252 тыс., или 14,6%. В Республике Алтай, как сообщили «Ъ-Сибирь» в региональном избиркоме, доля оказалась еще выше — 19,2%.

Таким образом, доля заинтересованных в ДЭГ в Томской области и на Алтае оказалась значительно выше, чем в большинстве других регионов. Например, по подсчетам «Ъ», в Республике Карелия она составила 7,3% (36 тыс.), в Архангельской области — 9,6% (80 тыс.), а в часто оказывающихся под атаками БПЛА Ростовской и Белгородской областях — 9% (272 тыс. человек) и 10,8% (128,8 тыс.) соответственно. При этом в начале августа председатель регионального избиркома Ирина Акимова предполагала, что в Алтайском крае на ДЭГ зарегистрируется примерно 180 тыс. избирателей.

Политические силы, участвующие в избирательных кампаниях на Алтае, по-разному оценивают сравнительно высокую долю зарегистрировавшихся на ДЭГ. «Высокая доля регистраций говорит о растущем доверии граждан к цифровым технологиям в избирательном процессе. В этом году в предварительном голосовании партии приняли участие более 24 тыс. избирателей — это прямой показатель активного использования электронных сервисов и высокой вовлеченности жителей республики в политические процессы»,— прокомментировали ситуацию в РО «Единой России» в Республике Алтай.

РО «Новых людей» в Алтайском крае уровень популярности ДЭГ также «не тревожит», а, напротив, позволяет рассчитывать на рост электоральной поддержки.

«Это особенно важно в части привлечения молодежи. Партия активно информировала избирателей о возможности отдать свой голос через ДЭГ…

Практика прошлых выборов показывает, что кандидаты “Новых людей” традиционно набирают существенное количество голосов именно через электронное голосование. Поэтому мы скорее поддерживаем эту систему»,— сказал «Ъ-Сибирь» руководитель партии в регионе Никита Федюнин.

РО «Справедливой России» в Алтайском крае придерживается традиционной формы голосования и советует избирателям прийти на участки 20 сентября, но при этом принимает альтернативу в виде ДЭГ. «Для нас главное, чтобы люди не искали причины “почему не голосовать”… Мы несем ответственность за судьбу региона, выбирая тех, кто будет разрабатывать законопроекты, формировать бюджет, влиять на нашу жизнь, просто отмахнуться и не исполнить свой гражданский долг — значит отдать голос не тому. Вот основная проблема»,— пояснил позицию партии лидер справороссов края, депутат Госдумы РФ Александр Терентьев.

Однозначно против электронного голосования настроены алтайские коммунисты. «Мария Прусакова (первый секретарь крайкома КПРФ, депутат Госдумы РФ.— «Ъ») уже заявляла: косвенно информация доходит, что люди не совсем добровольно регистрируются на ДЭГ. И мы в принципе выступаем против ДЭГ на том простом основании, что нашим представителям из ЦК КПРФ не дают ознакомиться с алгоритмами, которые бы позволили убедиться в том, что искажение результатов голосования по ДЭГ невозможно»,— сказал «Ъ-Сибирь» руководитель партийной фракции в законодательном собрании края Андрей Кривов.

По словам политика, столь массовая регистрация на онлайн-голосование «очень беспокоит» партию.

В 2025 году ДЭГ использовалось на выборах разного уровня в 23 российских регионах. Общая явка на онлайн-голосование тогда превысила 90%.

Валерий Лавский