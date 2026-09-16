Суд ЕС частично удовлетворил требования Полины Гагариной о снятии санкций

Европейский суд общей юрисдикции частично удовлетворил иск российской певицы Полины Гагариной об исключении ее из санкционных списков ЕС. Обоснование решения указано в карточке дела на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Суд постановил отменить решения об ограничительных мерах от 14 марта и 12 сентября 2025 года из-за «нанесения или угрозы нанесения ущерба целостности, суверенитету и независимости Украины». Совет ЕС, как сочли в суде, не предоставил значимых доводов в пользу того, что Полина Гагарина продолжала следовать таким намерениям на момент вынесения решения.

Полина Гагарина попала под санкции в июне 2024 года. По данным EUobserver, причиной стали ее выступления на мероприятиях, посвященных вхождению в состав России новых регионов. Отменять решение о включении ее в санкционный список суд отказался.