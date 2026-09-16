Суд ЕС частично удовлетворил требования Полины Гагариной о снятии санкций
Европейский суд общей юрисдикции частично удовлетворил иск российской певицы Полины Гагариной об исключении ее из санкционных списков ЕС. Обоснование решения указано в карточке дела на сайте суда.
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
Суд постановил отменить решения об ограничительных мерах от 14 марта и 12 сентября 2025 года из-за «нанесения или угрозы нанесения ущерба целостности, суверенитету и независимости Украины». Совет ЕС, как сочли в суде, не предоставил значимых доводов в пользу того, что Полина Гагарина продолжала следовать таким намерениям на момент вынесения решения.
Полина Гагарина попала под санкции в июне 2024 года. По данным EUobserver, причиной стали ее выступления на мероприятиях, посвященных вхождению в состав России новых регионов. Отменять решение о включении ее в санкционный список суд отказался.
Отмена решений о продлении не означает немедленного исключения Полины Гагариной из санкционного списка. Для практической реализации решения Суда ЕС необходим очередной пересмотр списка Советом ЕС, поэтому между судебной отменой продлений и фактическим изменением статуса может сохраняться временной разрыв.
Дальше Совет ЕС должен либо представить более убедительные аргументы для сохранения ограничений, либо отменить их. Таким образом, решение Суда ЕС лишает продление мер прежнего обоснования, но не превращается само по себе в автоматическое снятие всех ограничений.