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Креативным директором Emporio Armani и Giorgio Armani Accessories стал Дарио Витале

Дарио Витале назначен креативным директором двух линеек Giorgio Armani

Итальянский дизайнер Дарио Витале назначен креативным директором Emporio Armani и Giorgio Armani Accessories. Об этом сообщил сам бренд в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Armani Group

Фото: Armani Group

«Armani обладает мощным наследием и безошибочно узнаваемым дизайнерским языком... Я подхожу ко всему этому с глубоким чувством ответственности и энтузиазма, поскольку мы вместе будем строить на этом богатом фундаменте, определяя новую эру»,— прокомментировал господин Витале.

Назначение Дарио Витале — первый случай после смерти основателя бренда Джорджо Армани в сентябре 2025 года, когда Armani Group наняла стороннего специалиста на должность креативного директора одной из своих линий. Бренд Emporio Armani — дочерняя линия модного дома, которая позиционируется как молодежная марка с более демократичными, чем в основной линейке, ценами.

Дарио Витале известен работой в домах моды Miu Miu и Versace. С 2021 по 2025 год он занимал пост креативного директора Miu Miu, после чего перешел на аналогичную должность в Versace. Дарио Витале был третьим креативным директором после Джанни Версаче, погибшего в 1997 году, и его сестры Донателлы Версаче. В марте она стала главным амбассадором бренда. Первая коллекция Дарио Витале для Versace дебютировала в сентябре. Он ушел с должности спустя меньше года работы — в декабре 2025 года.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Назначение Дарио Витале означает, что творческое руководство двумя линиями Armani передано внешнему специалисту, тогда как вопрос контроля над модным домом решается отдельно. По предусмотренной конструкции, при отсутствии детей и супруги этот контроль должен перейти к Giorgio Armani Foundation, созданному для обеспечения преемственности и сохранения независимости компании.

Такое разделение ролей важно на фоне давности вопроса о преемнике: в январе 2024 года необходимость его выбора уже называлась все более актуальной. Поэтому назначение Витале меняет не владельческую схему Armani, а способ формирования коллекций в конкретных линиях.

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