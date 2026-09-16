Креативным директором Emporio Armani и Giorgio Armani Accessories стал Дарио Витале
Дарио Витале назначен креативным директором двух линеек Giorgio Armani
Итальянский дизайнер Дарио Витале назначен креативным директором Emporio Armani и Giorgio Armani Accessories. Об этом сообщил сам бренд в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
Фото: Armani Group
«Armani обладает мощным наследием и безошибочно узнаваемым дизайнерским языком... Я подхожу ко всему этому с глубоким чувством ответственности и энтузиазма, поскольку мы вместе будем строить на этом богатом фундаменте, определяя новую эру»,— прокомментировал господин Витале.
Назначение Дарио Витале — первый случай после смерти основателя бренда Джорджо Армани в сентябре 2025 года, когда Armani Group наняла стороннего специалиста на должность креативного директора одной из своих линий. Бренд Emporio Armani — дочерняя линия модного дома, которая позиционируется как молодежная марка с более демократичными, чем в основной линейке, ценами.
Дарио Витале известен работой в домах моды Miu Miu и Versace. С 2021 по 2025 год он занимал пост креативного директора Miu Miu, после чего перешел на аналогичную должность в Versace. Дарио Витале был третьим креативным директором после Джанни Версаче, погибшего в 1997 году, и его сестры Донателлы Версаче. В марте она стала главным амбассадором бренда. Первая коллекция Дарио Витале для Versace дебютировала в сентябре. Он ушел с должности спустя меньше года работы — в декабре 2025 года.
Назначение Дарио Витале означает, что творческое руководство двумя линиями Armani передано внешнему специалисту, тогда как вопрос контроля над модным домом решается отдельно. По предусмотренной конструкции, при отсутствии детей и супруги этот контроль должен перейти к Giorgio Armani Foundation, созданному для обеспечения преемственности и сохранения независимости компании.
Такое разделение ролей важно на фоне давности вопроса о преемнике: в январе 2024 года необходимость его выбора уже называлась все более актуальной. Поэтому назначение Витале меняет не владельческую схему Armani, а способ формирования коллекций в конкретных линиях.