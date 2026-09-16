Орловчане вернули 1,3 млн за счет налогового вычета за благотворительность

С начала года до 1 августа 42 жителя Орловской области получили социальный налоговый вычет за благотворительность и вернули из бюджета 1,3 млн руб. Это на 329 тыс. руб. больше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщили в региональном УФНС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

За январь — август 2026 года в Орловской области было собрано около 44,5 млрд руб. налогов — на 9%, или 3,7 млрд руб., больше, чем годом ранее. В федеральный бюджет поступило около 14,3 млрд руб. — в 1,3 раза больше прошлогоднего показателя, в территориальный — более 30,2 млрд руб. (+2,8%). В областной бюджет направлено более 24,3 млрд руб., на 3% больше по сравнению с тем же периодом 2025-го.

Кроме того, за восемь месяцев налоговая служба собрала около 26,2 млрд руб. страховых взносов на обязательное социальное страхование — на 10,2%, или 2,4 млрд руб., больше, чем в январе — августе 2026 года.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что подготовлен проект увеличения размера ставок по транспортному налогу в Воронежской области в отношении водных и воздушных транспортных средств. Ежегодный объем дополнительных поступлений в консолидированный бюджет региона в случае принятия соответствующего закона оценивают в размере 70,4 млн руб.

Мария Свиридова