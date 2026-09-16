Палата представителей США в третий раз проголосовала против войны с Ираном

Палата представителей США одобрила резолюцию, предписывающую президенту Дональду Трампу прекратить военные действия в Иране. Инициативу поддержали 220 конгрессменов, 204 высказались против, сообщает Politico.

Документ представил член Палаты представителей штата Массачусетс, демократ Сет Моултон. Поддержали резолюцию все демократы и семь республиканцев. Предыдущие два голосования по резолюциям против войны в Иране, прошедшие в июне и июле, поддержали четверо республиканцев, в этот раз к ним присоединились еще трое.

Выдвинутая на голосование резолюция — совместная инициатива палат Конгресса. Она не направляется президенту на подпись и стала скорее политическим сигналом Дональду Трампу, который не запрашивал разрешения Конгресса на начало войны в Иране. Вопрос о ее дальнейшем рассмотрении Сенатом остается открытым: предыдущая попытка вынести аналогичную резолюцию на рассмотрение в верхнюю палату Конгресса провалилась (47 сенаторов проголосовали за, 49 — против).

Третье по счету успешное голосование демократы стремились провести на этой неделе, пока Палата представителей США не ушла на каникулы. Перерыв в работе законодателей необходим для подготовки к промежуточным выборам в Конгресс, которые пройдут 3 ноября.

Анна Барышева