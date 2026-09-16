Палата представителей США в третий раз проголосовала против войны с Ираном
Палата представителей США одобрила резолюцию, предписывающую президенту Дональду Трампу прекратить военные действия в Иране. Инициативу поддержали 220 конгрессменов, 204 высказались против, сообщает Politico.
Документ представил член Палаты представителей штата Массачусетс, демократ Сет Моултон. Поддержали резолюцию все демократы и семь республиканцев. Предыдущие два голосования по резолюциям против войны в Иране, прошедшие в июне и июле, поддержали четверо республиканцев, в этот раз к ним присоединились еще трое.
Выдвинутая на голосование резолюция — совместная инициатива палат Конгресса. Она не направляется президенту на подпись и стала скорее политическим сигналом Дональду Трампу, который не запрашивал разрешения Конгресса на начало войны в Иране. Вопрос о ее дальнейшем рассмотрении Сенатом остается открытым: предыдущая попытка вынести аналогичную резолюцию на рассмотрение в верхнюю палату Конгресса провалилась (47 сенаторов проголосовали за, 49 — против).
Третье по счету успешное голосование демократы стремились провести на этой неделе, пока Палата представителей США не ушла на каникулы. Перерыв в работе законодателей необходим для подготовки к промежуточным выборам в Конгресс, которые пройдут 3 ноября.
Сама по себе резолюция Палаты представителей не обязывает президента прекратить военные действия: документ выражает позицию Конгресса и не имеет юридической силы, поэтому его значение — политическое оспаривание права Белого дома самостоятельно вести военную операцию, а не немедленное изменение порядка ее ведения.
Юридический механизм задан Законом о военных полномочиях 1973 года: по истечении двух месяцев самостоятельных боевых действий президент должен либо получить одобрение Конгресса на их продолжение, либо начать вывод войск и завершить его в течение месяца. Без одобрения Сената резолюция Палаты представителей не превращает это требование в обязательный приказ.
В феврале 2020 года Сенат уже принимал резолюцию, запрещавшую военные операции против Ирана без согласия Конгресса, кроме случая «четкой и неизбежной атаки» на США. Сторонники того документа прямо трактовали его как подтверждение власти Конгресса принимать решения по вопросам национальной безопасности и внешней политики.