The Economist: 53% американских избирателей считают Трампа коррумпированным

Большинство зарегистрированных американских избирателей в выборе слов для описания президента Дональда Трампа готовы использовать «коррумпированный» (53%) и «опасный» (51%). Это следует из опроса журнала The Economist и организации YouGov, проведенного в США 11-14 сентября. В нем принял участие 1461 зарегистрированный избиратель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

По мнению 47% респондентов, Дональда Трампа можно также назвать «оторванным от реальности», 46% считают его «жестоким», 45% — «расистом». 37% респондентов назвали его «сильным», 35% — «умным», 33% — «эффективным» и 23% — «честным». На вопрос о том, изменился ли Дональд Трамп после избрания на пост президента в 2024 году, 72% респондентов ответили отрицательно.

Избиратели считают, что Демократическая партия лучше республиканцев справляется с вопросами экономики и войны в Иране. А республиканцы, по их мнению, лучше решают вопросы иммиграции, борьбы с преступностью и обороны страны. На вопрос о том, каким государственным институтам они доверяют «в большей степени», большинство указали на вооруженные силы США (32%). За иммиграционную и таможенную службу США (ICE) проголосовали 18%, за полицию — 16%. Меньше всего — за Конгресс США (5%). 73% респондентов заявили, что они точно пойдут голосовать на промежуточных выборах в ноябре.

Алена Миклашевская